Francúzi pred MS v Rusku iba remizovali s USA

Lyon 10. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska sa pred majstrovstvami sveta v Rusku nenaladili tým správnym spôsobom. V sobotňajšej generálke v Lyone iba remizovali s výberom USA 1:1.



Francúzi zahodili v prvom polčase viacero sľubných príležitostí, za čo ich tesne pred prestávkou potrestal z prvého nebezpečnejšieho protiútoku hostí útočník Julian Green. Gól prišiel po sérii chýb v obrane domácich, keď najskôr Sidibe neodvrátil center z pravej strany a následnú strelu Greena pustil až príliš jednoducho za svoj chrbát brankár domácich Lloris. Výborne chytajúceho Steffena v bránke USA prekonal až v 78. minúte 19-ročný Kylian Mbappe, ktorý sa dokázal presadiť medzi šiestimi brániacimi hráčmi a zužitkoval center Benjamina Pavarda z pravej strany.



"Chýbal nám dôraz, no aj napriek tomu sme si vytvorili dostatok šancí a mohli sme mladý tím USA zdolať. Nedali nám veľa priestoru a veľmi dobre bránili. Ku koncu zápasu sme však už hrali našu hru," zhodnotil vystúpenie svojich zverencov tréner "Les Bleus" Didier Deschamps. Na otázku, či v úvodnom zápase na MS proti Austrálii vybehne tím v rovnakej zostave, odpovedal stručne: "Nie nevyhnutne".



Úradujúci vicemajstri Európy sa na svetovom šampionáte predstavia v C-skupine, kde ich čaká postupne Austrália, Peru a Dánsko. Futbalisti USA sa na tohtoročné MS neprebojovali.



Súperom zverencov Didiera Deschampsa v ich úvodnom zápase na MS budú hráči Austrálie, ktorí uzavreli prípravu MS víťazstvom 2:1 nad Maďarskom. Skóre vyrovnaného zápasu otvoril až v 74. minúte strelou spoza šestnástky Daniel Arzani. Maďari vyrovnali v 88. minúte, keď si ľahký center z pravej strany zrazil hlavou do vlastnej bránky Sainsbury. Smutným hrdinom súboja sa však nakoniec stal obranca Maďarov Tamás Kádár, ktorý si v druhej minúte nadstavenia zrazil do vlastnej bránky center Irvinea.