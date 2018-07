Šéf Nemeckého futbalového zväzu potvrdil, že Löw má podporu

Zároveň však požaduje podrobnú a úplnú analýzu katastrofálneho vystúpenia na majstrovstvách sveta v Rusku.

Berlín 9. júla (TASR) - Šéf Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Reinhard Grindel opäť podporil reprezentačného trénera Joachima Löwa a tímového manažéra Olivera Bierhoffa, no zároveň požaduje podrobnú a úplnú analýzu katastrofálneho vystúpenia na majstrovstvách sveta v Rusku.



"Rozhodli sme sa prebudovať tím s Jogim Löwom a nie je tu nikto, kto by to videl inak. Napriek tomu však očakávame ďalekosiahlu analýzu výkonov národného tímu a dôvodov jeho vypadnutia," povedal Grindel.



Obhajcovia trofeje prekvapujúco vypadli už v základnej skupine, keď zvíťazili iba nad Švédskom, aj to len po góle zo záverečných sekúnd duelu, a prehrali s Mexikom aj s Kórejskou republikou.



Grindel chce vedieť dôvody zlyhania ešte predtým, ako Nemecko odštartuje novú reprezentačnú sezónu v novovytvorenej Lige národov, v ktorej sa stretne 6. septembra v Mníchove s Francúzskom.



"V utorok spravil prvý krok, keď vysvetlil prečo viacero hráčov nepredviedlo výkony, ktoré dokáže. Hlbšia analýza si vyžaduje viac času a ten mu dáme. Je to o veľkých zmenách v mužstve a v realizačnom tíme," dodal Grindel. Informovala agentúra dpa.