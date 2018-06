Hráči Islandu vyjadrili podporu Ikememu, ktorý trpí leukémiou

Islanďania zverejnili na instagramovom účte bývalého spoluhráča Ikemeho Jona Dadiho Bödvarssona tímovú fotku, na ktorej Bödvarsson drží islandský dres s číslom jeden a Ikemeho menom.

Volgograd 21. júna (TASR) - Futbalisti Islandu vyjadrili podporu nigérijskému brankárovi Carlovi Ikememu, ktorý musel pre leukémiu vynechať tohtoročné MS. Stalo sa tak pred piatkovým zápasom Islandu s Nigériou vo Volgograde.



Islanďania zverejnili na instagramovom účte bývalého spoluhráča Ikemeho z tímu Wolverhampton Wanderers Jona Dadiho Bödvarssona tímovú fotku, na ktorej Bödvarsson drží islandský dres s číslom jeden a Ikemeho menom.



"Je to od nich veľmi pekné gesto," ocenil Islanďanov devätnásťročný brankár Francis Uzoho, ktorý si svoj prvý reprezentačný štart pripísal len koncom minulého roka. "Bol to nápad celého tímu, ale hlavným iniciátorom bol samozrejme Bödvarsson. V mene celého tímu mu želám všetko dobré. Futbal je jedna veľká rodina, v ktorej všetci držíme spolu," povedal kapitán Islandu Aron Gunnarsson.



Jeho slová podporil aj tréner historicky najmenšieho účastníka MS Heimir Hallgrimsson: "Niektoré veci sú väčšie ako futbal. Všetci sme súčasťou jednej veľkej rodiny, aj napriek tomu, že Nigéria bude v piatkovom zápase našim súperom. Prajeme mu veľa šťastia."



Tridsaťdvaročný Ikeme bol predtým, ako mu v júli roku 2017 diagnostikovali leukémiu, jednotkou nigérijského národného mužstva. Hoci mu choroba zabránila zúčastniť sa MS, do nominácie “super orlov“ sa aj napriek tomu dostal ako neregistrovaný, 24. hráč.