ŠVÉDI ZAPLAKALI: Ibrahimovič nepocestuje na svetový šampionát v Rusku

Štokholm 26. apríla (TASR) - Zlatan Ibrahimovič nepocestuje so švédskou futbalovou reprezentáciou na MS 2018 v Rusku. V uplynulom období sa hráč Los Angeles Galaxy postaral svojimi vyjadreniami o vlnu špekulácií v súvislosti s jeho možným návratom do národného výberu.



"Špekulácie sa končia. Zlatan nebude hrať na MS!" cituje internetový portál sport1.de vyhlásenie švédskeho zväzu. Na problém zareagoval aj reprezentačný tréner Janne Andersson: "Ak opustíte tím, nemali by ste sa už vracať. Rešpektujem to, čo povedal. Nevolal mi, ale v plánoch pre MS 2018 nefiguruje." Tridsaťšesťročný útočník sa rozhodol skončiť v reprezentácii po EURO 2016. V drese Švédska odohral 116 stretnutí a strelil 62 gólov.