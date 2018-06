Irán bol kúsok od senzačného postupu, Queiroz: Strhujúci zápas

Hlavný rozhodca duelu využil pomoc systému VAR pri odpískaní pokutových kopov pre obidve mužstvá.

Saransk 26. júna (TASR) - Portugalskí futbalisti boli nečakane blízko vypadnutia na majstrovstvách sveta 2018. V záverečnom zápase B-skupiny proti Iránu nepremenil Cristiano Ronaldo v 53. minúte penaltu a v nadstavenom čase siahali na postup Peržania práve na úkor svojho pondelňajšieho súpera.



Hlavný rozhodca duelu využil pomoc systému VAR pri odpískaní pokutových kopov pre obidve mužstvá. Zatiaľ čo Ronaldo z bieleho bodu neposlal svoj tím do dvojgólového vedenia, tak na opačnej strane vyrovnal v nadstavenom čase Karim Ansarifard. O niekoľko desiatok sekúnd mohol rozhodnúť o senzačnom vyradení úradujúcich majstrov Európy Mehdi Taremi, no trafil iba bočnú sieť bránky Ruia Patricia. "Je to pre nás obrovské sklamanie. Vytvorili sme si šance, ale nedokázali sme ich premeniť. Na konci sme mohli skórovať a vyhrať. Urobili sme všetko pre náš úspech, no nevyužili sme niekoľko príležitostí," citoval portál fifa.com stredopoliara Iránu Alirezu Jahanbakhsha.



CR7 je piaty hráč na tohtoročných MS, ktorý nepremenil penaltu. Na ruskom šampionáte nariadili rozhodcovia doteraz už 20 pokutových kopov, čo je historický rekord.



"Bol to veľmi strhujúci zápas proti jednému z najlepších tímov sveta. Ak by bol futbal spravodlivý, čo nie je, tak by sme zvíťazili," vyhlásil tréner Iránu Carlos Queiroz.



Jediný gól zverencov trénera Fernanda Santosa strelil v samom závere prvého polčasu krásnou strelou vonkajším priehlavkom Ricardo Quaresma. "Myslím si, že sme hrali veľmi dobre. Dosiahli sme náš cieľ a už sa musíme sústrediť na ďalší zápas. Stále musíme byť víťazne naladení."



Kouč Portugalčanov Fernando Santos už myslí na osemfinálového súpera. "Uruguaj má kvalitné mužstvo a vynikajúce individuality. Ale to máme aj my a pokúsime sa vyhrať našimi zbraňami."