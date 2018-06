Jeden anglický fanúšik skončil počas MS v nemocnici, druhého zadržali

Britský občan si porezal pravú ruku, keď rozbil sklo na dverách vlaku. Druhý muž chcel v reakcii na poranenie vystúpiť z vozňa, dostal sa však do konfliktu s ďalšími Britmi a políciou.

Moskva 18. júna (TASR) - Jeden anglický futbalový fanúšik skončil v nemocnici a druhého zadržala ruská polícia po incidente vo vlaku do Volgogradu. Anglicko tam malo v pondelok večer na programe stretnutie G-skupiny MS 2018 s Tuniskom.



Britský občan si porezal pravú ruku, keď rozbil sklo na dverách vlaku, hospitalizovali ho v meste Jelec. Druhý muž chcel v reakcii na poranenie vystúpiť z vozňa, dostal sa však do konfliktu s ďalšími Britmi a políciou. "Keď neuposlúchol výzvy, aby prestal so svojím chuligánskym správaním, zadržali ho na policajnej stanici v meste Jelec," priniesla stanovisko polície agentúra AP.



Oboch mužov obvinili z opitosti na verejnosti, jedného aj z drobného chuligánstva, obom hrozia pokuty.