Khedira sa postavil za Löwa: Mal by dodržať zmluvu do roku 2022

Berlín 29. júna (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Sami Khedira verí, že tréner ešte chvíľu úradujúcich majstrov sveta Joachim Löw zostane pri kormidle národného tímu aj naďalej. Nemci senzačne vypadli na 21. MS v Rusku už v skupinovej fáze, keď prehrali s Mexikom (0:1) aj Kórejskou republikou (0:2) a zdolať dokázali iba Švédov (2:1).



"Doprial by som Jogimu, aby pokračoval. je tým pravým mužom na tomto mieste. Mal by naplniť zmluvu až do konca. Ale on urobí rozhodnutie sám. Roky tu odvádzal skvelú prácu, zabudoval mladých hráčov do mužstva," citoval stredopoliara Juventusu Turín denník Bild. Päťdesiatosemročný Löw má zmluvu platnú do roku 2022. Hlavným trénerom sa stal v roku 2006, pred šampionátom v Rusku doviedol zverencov na každom turnaji minimálne do semifinále, v roku 2014 k titulu majstrov sveta.