Koscielny z Arsenalu sa zranil, jeho účasť na MS je otázna

Madrid 4. mája (TASR) - Účasť francúzskeho futbalistu Laurenta Koscielneho na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku je ohrozená. Kapitán Arsenalu Londýn spadol na trávnik bez cudzieho zavinenia chytajúc sa za achilovku v úvode štvrtkového odvetného semifinále Európskej ligy UEFA 2017/18 na štadióne Atletica Madrid. "Gunners" prehrali v Madride 0:1 a po domácej remíze 1:1 tak nepostúpili do finále EL.



Tridsaťdvaročný stopér musel pre zranenie opustiť ihrisko už v 12. minúte. "Pokiaľ sa potvrdí podozrenie na roztrhnutú achilovku, tak Laurent na šampionáte určite hrať nebude. Musíme veriť, že bude čoskoro v poriadku, aj keď na prvý pohľad to nevyzeralo dobre. Po ďalších vyšetreniach budeme vedieť viac," povedal podľa agentúry AP tréner londýnskeho klubu Arsene Wenger.



Koscielny by sa chcel na MS rozlúčiť s francúzskym reprezentačným dresom, v ktorom doteraz odohral 51 zápasov. Národný výber krajiny "galského kohúta" sa v základnej C-skupine stretne s Austráliou, Peru a Dánskom.