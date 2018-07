Kozák mal vo finále obľúbené tímy. Kto bol podľa neho najlepší hráč?

Obsadenie interesantného boja o zlato v moskovských Lužnikách mu urobilo radosť, keďže práve týmto dvom mužstvám počas turnaja fandil.

Bratislava 16. júla (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák si vychutnal finále 21. MS medzi Francúzmi a Chorvátmi (4:2) najmä ako fanúšik. Obsadenie interesantného boja o zlato v moskovských Lužnikách mu urobilo radosť, keďže práve týmto dvom mužstvám počas turnaja fandil. V predfinálovom rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu tiež prezradil, komu okrem tejto dvojice držal palce, či aké mal pred bojom o zlato očakávania. Po finále zasa skonštatoval, že Francúzi sú zaslúženým majstrom sveta a ocenil aj systém VAR, ktorý zaznamenal na turnaji premiéru.



"Primárna vec, (Francúzsko) má veľmi dobre poskladané mužstvo, s vyváženými formáciami. Na jednej strane Francúzi dobre bránili, ale prechádzali do efektívnych rýchlych kontier, silní boli v kombinácii. Zvládli šampionát bez jediného výsledkového zaváhania. Raz mali problémy, v osemfinále s Argentínou. Inkasovali gól na 1:2 a potom predviedli svoj najlepší futbal na šampionáte. Polhodina hernej parády s pre súpera smrtiacou gólovou dvanásťminútovkou. Fanúšikovia možno chceli od majstra pohľadnejší futbal, ale majstrovstvá sveta sú turnaj o víťazstve, o titule. Francúzi cieľu všetko podriadili, zápasy mali v rukách a pod kontrolou. Prvé miesto získali zaslúžene," vyjadril sa už po finále kouč, podľa ktorého mala na turnaji najlepšie mužstvo Brazília: "Logicky preto bola účastníkom aj najlepšieho zápasu s Belgickom. Nezvládla ho výsledkovo, čím uvoľnila cestu na trón iným, ale do kategórie najlepšie mužstvo by som dal práve ju."



Hoci sa bývalému účastníkovi MS 1982 v Španielsku zdal verdikt VAR vo finále príliš krutý, video označil za veľkú pomoc: "Bol, ale... Vo finále sa s ním malo narábať citlivejšie. Posúdenie penaltovej ruky malo byť viac v prospech ducha futbalu, nie len striktne rešpektovať pravidlo, ktoré si aj tak mnohí vysvetľujú rôzne. Takže áno VAR, je to veľká pomoc pre spravodlivosť v hre, je to dobrý pomocník, treba ešte doladiť, doštylizovať všetky jeho prednosti a spôsob využitia. Myslím si, že napríklad pri simulovaní hráčov sú ešte rezervy. A potom tá aplikácia, chce to aj od hlavného rozhodcu citlivý prístup k získanej informácii."



"Od začiatku šampionátu som fandil trom mužstvám. Dve z nich sú vo finále, vypadla mi akurát Brazília… Takže ja som spokojný. Účasť Chorvátska vo finále je skvelá správa pre všetky malé krajiny. A aj pre všetkých futbalistov z nich, že je možné dosiahnuť veľké veci aj na tých najväčších turnajoch. Veľmi som Chorvátom držal palce, bol som šťastný spolu s nimi. Vo Francúzsku som ako hráč pôsobil, mám to tam rád. A poskladali si zase výborný tím. Trošku ťažšie sa v turnaji rozbiehali, ale každý jeden zápas mali pod kontrolou. Len dokumentovali futbalovú pravdu, že veľké mužstvá zvládajú celý šampionát, pokiaľ sú vnútorne pevné."



Šesťdesiatštyriročný kouč osemfinalistu EURO 2016 vo Francúzsku pred finále predpovedal otvorenú partiu a potvrdili sa jeho slová, že najlepším hráčom a víťazom Zlatej lopty bude chorvátsky kapitán a špílmacher Luka Modrič. "Futbalová realita je taká, že bez pevnej defenzívy sa k víťazstvu nedopracuje nik. Obaja finalisti hrajú kombinačný futbal, využívajú rýchle protiútoky. Francúzi majú na krajoch obrany pre širokú verejnosť málo známych hráčov, ale skvele zapadajúcich do hernej schémy. Chorváti vedia meniť rytmus počas zápasu. Chorvátska sila v strede poľa, zoskupená okolo Modriča, podľa mňa najlepšieho futbalistu na turnaji, je enormná. Spolu s ním Rakitič, Perišič, Rebič a na hrote Mandžukič, skvelé," povedal pre futbalsfz.sk.