Lietadlo s futbalistami Saudskej Arábie horelo, pristálo bezpečne

Rostov na Done 19. júna (TASR) - Futbalová reprezentácia Saudskej Arábie po poruche jedného z motorov lietadla bezpečne pristála v Rostove na Done. V stredu o 17.00 h SELČ tam odohrá stretnutie A-skupiny MS 2018 s Uruguajom.



Video na stránke mirror.co.uk odhalilo, že išlo o požiar pravého krídla. "Chceme každého ubezpečiť, že všetci hráči sú v poriadku. Jeden z motorov lietadla zasiahla technická porucha, no pristáli a už smerujú do hotela," napísala Futbalová federácia Saudskej Arábie (SAFF) na twitteri. Pripojila aj fotografie, na ktorých hráči v pondelok večer s úsmevom vystupujú z lietadla.



Saudská Arábia podľahla v otváracom zápase šampionátu domácemu Rusku 0:5.