Löw zostáva na nemeckej lavičke, potvrdil DFB

Berlín 3. júla (TASR) - Tréner Joachim Löw bude aj po neúspechu na MS 2018 v Rusku pokračovať na lavičke nemeckej futbalovej reprezentácie. V utorok to potvrdil Nemecký futbalový zväz (DFB).



Löw je odhodlaný dodržať zmluvu, ktorá mu má vypršať až v roku 2022. Denník Bild už v utorok ráno priniesol informáciu, že 58-ročný tréner si po krachu na MS nechal čas na premyslenie a napokon sa rozhodol zotrvať vo funkcii.



Nemci na svetovom šampionáte nedokázali ako obhajcovia titulu postúpiť zo základnej skupiny. Z troch zápasov vyhrali iba jeden - nad Švédskom 2:1, aj to až gólom Toniho Kroosa z 95. minúty. Prehry 0:1 s Mexikom a 0:2 s Kórejskou republikou ich odsúdili až na posledné štvrté miesto v tabuľke. Na nemecký tím sa po vypadnutí zvalila vlna kritiky, neušiel jej ani Löw. Výbor Nemeckého futbalového zväzu (DFB) mu však už v sobotu jednohlasne vyslovil dôveru. Jeho ďalším krokom by malo byť prebudovať káder, aby bol reprezentačný tím pripravený na nadchádzajúcu Ligu národov. Tá sa pre Nemcov začne v septembri domácim duelom s Francúzskom.



Löw sa stal hlavným trénerom Nemecka v roku 2006. Pred šampionátom v Rusku doviedol svojich zverencov na každom veľkom turnaji minimálne do semifinále, na MS 2014 v Brazílii k titulu majstrov sveta.