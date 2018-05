Mancinimu vyšlo pri debute na lavičke Talianska nasadenie Balotteliho

Taliani, ktorí budú na svetovom šampionáte chýbať prvýkrát od roku 1958, uťali sériu štyroch zápasov bez výhry.

Rím 29. mája (TASR) - Víťazný debut na lavičke talianskej futbalovej reprezentácie absolvoval v pondelok tréner Roberto Mancini. "Azzurri" zdolali účastníka MS v Rusku zo Saudskej Arábie vo švajčiarskom St. Gallene 2:1 a novému koučovi vyšlo aj nasadenie útočníka Maria Balotelliho z francúzskeho klubu Nice, ktorý strelil prvý gól zápasu.



Taliani, ktorí budú na svetovom šampionáte chýbať prvýkrát od roku 1958, uťali sériu štyroch zápasov bez výhry. Balotelli chýbal v najcennejšom drese od MS 2014 v Brazílii, no vrátil sa štýlovo gólom a vyslúžil si od Manciniho pochvalu. "Mario vie hrať aj oveľa lepšie. Ale bolo to celkom dobré, keď vezmeme do úvahy, že dlho nehral v reprezentácii. V prvom polčase podal dobrý výkon a dal aj gól," citovala Manciniho agentúra DPA. Balottelli musel striedať pre menší svalový problém, nahradil ho autor víťazného gólu Andrea Belotti.



"Hoci Saudská Arábia je vo svetovom rebríčku oveľa nižšie, má kvalitný tím s dobrým zložením. Táto výhra má relatívnu hodnotu, ale je vždy lepšie začať víťazstvom, zdvihne vám to morálku," povedal Mancini. "Saudi", ktorí otvoria MS zápasom s domácim Ruskom, sú v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 67., Taliani figurujú na 20. pozícii. Saudská Arábia sa v A-skupine ešte stretne s Egyptom a Uruguajom.



Taliani sa v piatok v Nice stretnú s Francúzmi, v pondelok v Turíne s Holanďanmi.