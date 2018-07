Maradona sa ponúka: Argentínu chce trénovať zadarmo

Argentína na majstrovstvách sveta v Rusku vypadla v osemfinále po prehre 3:4 s Francúzskom.

Bronicy 3. júla (TASR) - Diego Maradona by si znovu rád sadol na trénerskú lavičku Argentíny. Vedeniu asociácie juhoamerickej krajiny dal ponuku, že by túto prácu vykonával bez nároku na odmenu, teda zadarmo. Argentína na majstrovstvách sveta v Rusku vypadla v osemfinále po prehre 3:4 s Francúzskom.



Päťdesiatsedemročný majster sveta z roku 1986 podporoval svojich krajanov na MS v Rusku a bol častým objektom záberov kamier. Na tribúne zápasy mimoriadne prežíval. Maradona viedol Argentínu na MS 2010 v Juhoafrickej republike, kde jeho tím vypadol vo štvrťfinále po krutej prehre 0:4 s Nemeckom.



Po nezhodách s Argentínskou futbalovou asociáciou (AFA) vo funkcii skončil, ale po ôsmich rokoch opäť zatúžil po poste šéfa realizačného tímu. Pre juhoamerickú televíziu Telesur povedal, že ponúka svoje služby. "A budem to robiť zadarmo. Nežiadam vôbec nič," povedal podľa agentúry AP.



Argentína na šampionáte v Rusku podávala nepresvedčivé výkony a ledva postúpila zo skupiny. "Je mi smutno z toho, že to, čo sme za roky vybudovali, sa tak rýchlo zničilo," uviedol k výkonom tímu okolo Lionela Messiho. Maradona si myslí, že majstrami sveta sa stanú najväčší rivali Argentíny - Brazílčania. "Majú veľmi solídny tím. Zdá sa, že sú na ceste za titulom," uzavrel Maradona.