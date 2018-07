Marcelo a Douglas Costa vynechajú osemfinále proti Mexiku

Do zápasu nezasiahne ani krídleník Douglas Costa, ktorého trápi stehno. Naopak, po dvoch absenciách bude k dispozícii Danilo, ktorý mal problémy s bedrom.

Samara 1. júla (TASR) - Brazílsky futbalový reprezentant Marcelo nezasiahne do pondelňajšieho osemfinále MS proti Mexiku (16.00 h). Ľavý obranca si zranil chrbát v stredajšom zápase E-skupiny proti Srbsku (2:0).



Tridsaťročný hráč Realu Madrid nastúpil na duel v základnej zostave, no už po desiatich minútach ho musel vystriedať Felipe Luis po tom, čo cítil bolesť v dolnej časti chrbta. "Mal kŕče v chrbtici a dostal lieky," oznámil tím.



