Anglicko sa pripravuje na Panamu asi aj s Rashfordom v základe

G-skupina, 2. kolo:



ANGLICKO - PANAMA, nedeľa 24. júna, 14.00 SELČ, Nižnij Novgorod (Štadión Nižnij Novgorod)



hlavný rozhodca: zatiaľ neurčený



predpokladané zostavy:



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Loftus-Cheek, Henderson, Lingard, Young - Rashford, Kane



Panama: Penedo - Murillo, R. Torres, Escobar, Davis - Gomez - Barcenas, Cooper, Godoy, J. Rodriguez - Perez



tabuľka G-skupiny:



1. Belgicko 1 1 0 0 3:0 3



2. Anglicko 1 1 0 0 2:1 3



3. Tunisko 1 0 0 1 1:2 0



4. Panama 1 0 0 1 0:3 0

Nižnij Novgorod 24. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka po tvrdo vybojovanom úvodnom triumfe nad Tuniskom 2:1 v G-skupine 21. MS už sústredia pozornosť na najbližšieho súpera z Panamy. Ten dostal v debute na šampionáte tri góly od Belgičanov, v nedeľu sa tak v Nižnom Novgorode očakáva úspech Albiónu.Výber Garetha Southgatea dvoma gólmi od blamáže zachránil útočník Tottenhamu Hotspur Harry Kane. Dvadsaťštyriročný útočník sa prvýkrát presadil na veľkom turnaji, opadol z neho tlak a mal by ťahať spoluhráčov gólmi za úspechom. Bývalý skvelý anglický kanonier Alan Shearer v analýze pre BBC uviedol, že Kane môže získať Zlatú loptu pre najlepšieho strelca turnaja:Proti Tunisku utrpel svalové zranenie Dele Alli, vynechal aj štvrtkový tréning. V britských médiách sa objavili informácie o základnej zostave proti Paname, ktorú mal neúmyselne "vypustiť" asistent Steve Holland, keď mu fotografi odfotili poznámkový blok v ruke. Podľa nej by mal Alliho nahradiť Ruben Loftus-Cheek a na hrote by mal vedľa Kanea operovať Marcus Rashford namiesto Raheema Sterlinga.povedal obranca Trent Alexander-Arnold.Kolumbijský tréner Panamy Hernan Dario Gomez zrejme tiež urobí niekoľko zmien, môžu sa dotknúť aj jediného zástupcu zo slovenskej Fortuna ligy na MS Erica Davisa. Ten proti Belgicku odohral celý zápas a dostal žltú kartu.citoval ho oficiálny web jeho zamestnávateľa DAC Dunajská Streda.citoval web FIFA brankára Jaimeho Peneda.Duel má v nedeľu výkop o 14.00 SELČ, v priamom televíznom prenose ho bude vysielať RTVS na Dvojke.