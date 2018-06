Poliaci i Kolumbijčania s nožom na krku

H-skupina, 2. kolo:



POĽSKO - KOLUMBIA, nedeľa 24. júna, 20.00 SELČ, Kazaň (Kazaň Arena)



hlavný rozhodca: zatiaľ neurčený



predpokladané zostavy:



Poľsko: Szczesny – Piszczek, Glik, Pazdan – Bereszyňski, Krychowiak, Goralski, Rybus – Grosicki, Lewandowski, Zieliňski



Kolumbia: Ospina - Arias, D. Sanchez, Murillo, Mojica - Barrios, Lerma - Cuadrado, Quintero, Izquierdo - Falcao



Tabuľka H-skupiny:



1. Japonsko 1 1 0 0 2:1 3



Senegal 1 1 0 0 2:1 3



3. Kolumbia 1 0 0 1 1:2 0



Poľsko 1 0 0 1 1:2 0

Kazaň 24. júna (TASR) - Poľskí futbalisti potrebujú zvíťaziť vo svojom druhom zápase na 21. MS, aby si zachovali šancu na postup z H-skupiny. V nedeľu o 17.00 SELČ sa však proti nim v Kazani postaví Kolumbia, ktorá rovnako ako Poľsko vo svojom prvom zápase nebodovala a má tiež nôž na krku.Tréner Poľska Adam Nawalka sa po prehre 1:2 so Senegalom vyjadril, že jeho mužstvo nastúpi proti Kolumbii v oveľa lepšom rozpoložení:Jeho zverenci však musia podať oveľa lepší výkon a to najmä v ofenzíve. Na stredajšom tréningu oddychovala celá základná jedenástka z prvého zápasu. S nejakými zmenami, a to najmä v rozostavení, sa však dá počítať. Očakáva sa aj väčší prínos kanoniera Roberta Lewandowského, ktorý sa v zápase proti Senegalu k lopte príliš často nedostal.povedal "Lewa" pre denník sport.onet.pl.V závislosti od výsledkov nedeľných stretnutí existuje niekoľko variantov situácií v skupine. Kolumbijčania však musia zabrať. Na ich prehru v prvom zápase s Japonskom mala zásadný vplyv červená karta z 3. minúty, keď Carlos Sanchez zastavil loptu v pokutovom území rukou.uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii útočník Radamel Falcao.Tréner Kolumbie Jose Pekerman bude netrpezlivo čakať na rozhodnutie lekárov v súvislosti so zraneným lýtkom najlepšieho strelca MS 2014 Jamesa Rodrigueza, ktorý v prvom zápase proti Japonsku iba striedal.Výkop duelu na štadióne v Kazani je o 20.00 h SELČ a v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Jednotke.