MS 2018: Nemeckí futbaloví reprezentanti sa vytrápili so Saudmi

Leverkusen 9. júna (TASR) - Nemeckí futbaloví reprezentanti ukončili päťzápasovú sériu bez víťazstva, keď v generálke na MS zdolali v piatok v Leverkusene Saudskú Arábiu 2:1. Úradujúci majstri sveta sa však s outsiderom poriadne vytrápili a výsledok stretnutia bol až do samého konca otvorený.



Domáci favorit viedol po prvom polčase 2:0, keď skóre otvoril v 8. minúte Timo Werner a krátko pred prestávkou si dal "vlastenca" Omar Hawsawi. Hostia však dokázali duel zdramatizovať. V 84. minúte síce Mohammad Al Sahlawi nepremenil pokutový kop, ale lopta sa odrazila k Taisirovi Al Jassimu a ten znížil. Vyrovnať sa už Saudom napriek veľkej snahe nepodarilo, aj preto, že v nadstavenom čase Mats Hummels dokázal v poslednej chvíli ratovať pri šanci Al-Sahlawiho. Nemci si tak mohli vydýchnuť, pre zverencov trénera Joachima Löwa to bol prvý triumf od októbrového víťazstva 5:1 nad Azerbajdžanom v záverečnom zápase kvalifikácie.



"Zahodili sme množstvo šancí a zároveň sme súperovi dovolili sa do viacerých šancí dostať. Na konci sme mali šťastie," zhodnotil prípravný duel domáci kouč. "Spálili sme množstvo streleckých príležitostí proti relatívne slabému súperovi," komentoval zápas stredopoliar Toni Kroos.



V nemeckej bráne nastúpil od začiatku Manuel Neuer, ktorý pre zranenie vynechal takmer celú sezónu. Po zmene strán ho medzi žrďami nahradil Marc-Andre Ter Stegen a blysol sa zlikvidovanou penaltou, hoci z dorážky už kapituloval. Napriek rozpačitému dojmu zostávajú Nemci pred šampionátom optimisticky naladení. "Nemám obavy, lebo viem, že sa budeme zlepšovať. Na prvý zápas budeme pripravení. Náš výkon bude rásť, budeme rýchlejší a dynamickejší, keď sa šampionát začne," citovala Löwa agentúra AP.



Nemecko nastúpi v základnej F-skupine MS proti Mexiku, Kórejskej republike a Švédsku. Saudská Arábia otvorí celý turnaj duelom s domácim Ruskom a v "áčku" ju ešte čakajú Uruguaj a Egypt.