MS2018: Nemci zdolali Švédsko 2:1, v oslabení otočili skóre

F-skupina, 2. kolo:

Nemecko - Švédsko 2:1 (0:1)

Góly: 48. Reus, 90.+5 Kroos - 32. Toivonen, ŽK: Boateng - Ekdal, Larsson, ČK: 82. Boateng po druhej ŽK. Rozhodovali: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všetci Poľ.), 44.287 divákov.



Nemecko: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Boateng, Hector (87. Brandt) – Rudy (31. Gündogan), Kroos – Müller, Draxler (46. Gomez), Reus – Werner



Švédsko: Olsen – Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson – Claesson (74. Durmaz), Larsson, Ekdal, Forsberg – Berg (90. Thelin), Toivonen (78. Guidetti)

Tabuľka F-skupiny:

1. Mexiko 2 2 0 0 3:1 6

2. Nemecko 2 1 0 1 2:2 3

Švédsko 2 1 0 1 2:2 3

4. Kórejská rep. 2 0 0 2 1:3 0

Soči 23. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka vyhrali v sobotňajšom dueli F-skupiny MS nad Švédskom 2:1. Obhajcovia titulu tak zostali v hre o postup do osemfinále. O ich triumfe rozhodol v 95. minúte exportnou strelou Toni Kroos.Nemci mali síce územnú prevahu, ale Švédi hrozili z protiútokov a v 32. minúte sa dostali do vedenia po chybe Kroosa a šikovnom lobe Olu Toivonena. Favorit vyrovnal hneď po zmene strán zásluhou Marca Reusa, neskôr prišiel o vylúčeného Jeromeho Boatenga. Aj v oslabení sa Nemci dočkali víťazného gólu, skvelou strelou z ľavej strany po priamom kope sa o to postaral Kroos.V stredu 27. júna o 16.00 SELČ v Kazani nastúpia Nemci v treťom kole skupinovej fázy proti Kórejskej republike. Paralelne sa v Jekaterinburgu bude hrať zápas Mexika so Švédskom. Lídrom skupiny je Mexiko so šiestimi bodmi, Nemci a Švédi majú na druhom mieste po tri body a rovnaké skóre 2:2.Nemci so štyrmi zmenami v zostave začali mohutným náporom a už na začiatku 3. minúty sa v obrovskej šanci ocitol Draxler. Po prihrávke hlavou od Wernera ale zo šiestich metrov trafil iba do Larssona. Švédi naznačili ambíciu vyrážať do rýchlych brejkov agilným prienikom Forsberga, no v úvodnej desaťminútovke mohli inkasovať aj po Draxlerovej krížnej strele ľavačkou - bránku ale netrafil. Severania sa po necelej štvrťhodine hry vehementne dožadovali penalty, keď Boateng v brejku zozadu atakoval unikajúceho Berga. Poľský arbiter ale kontroverzne mlčal a ani videorozhodca ho nevyzval na zmenu verdiktu. Favorit mal územnú prevahu, po polhodine hry ale prišiel o krvácajúceho Rudyho a vzápätí dostali Nemci aj gólový úder. Kroos zle rozohral a jeho chybu potrestal Toivonen - prihrávku od Claessona si v šestnástke spracoval na prsiach a cez Rüdigera preloboval Neuera. Päť minút pred prestávkou sa vyznamenal švédsky brankár Olsen, ktorý zmaril dve vyrovnaním hroziace situácie a po ďalšom rýchlom protiútoku Švédov pred Claessonom zasiahol Hector. Do polčasu ešte Neuer vytlačil gólovú hlavičku Berga.Do druhej prišiel namiesto Draxlera do hry Gomez a Nemci sa už v 48. minúte dočkali vyrovnania. Werner poslal z ľavej strany loptu do šestnástky a tam ju kolenom poslal do siete Reus. Majstri sveta sa zahrýzli do súpera, ďalšiu šancu mal o chvíľu Müller, ale hlavičkoval vedľa. Brankár Olsen potom zneškodnil pokus Hectora a Reus po hodine hry neusmernil podľa predstáv prihrávku Kimmicha. Nemci mali hru jasne v rukách, ich súper sa smerom dopredu dostával iba sporadicky. V 68. minúte vo veľkej šanci prestrelil Gomez a o chvíľu neskôr zakročil pred Reusom v poslednej chvíli Granqvist. Snahi nemecka oslabil v 82. minúte Boateng, ktorý musel ísť po druhej žltej karte predčasne pod sprchy a vzápätí Neuer vyboxoval hlavičku Granqvista mimo tri žrde. Rozhodnutie mal na hlave v 88. minúte Gomez, no jeho hlavičku pod brvno vyrazil Olsen na roh. V nadstavenom čase ešte Švédov zachránila pravá žrď po strele Brandta spoza šestnástky, ale na exportnú strelu Kroosa v 95. minúte po rozohratí priameho kopu už Olsen nemal nárok.