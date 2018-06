Nemci idú na MS do Ruska aj s Neuerom, chýbajú Leno, Petersen či Sane

Nominácia Nemecka na MS v Rusku:



brankári: Manuel Neuer (Bayern Mníchov), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paríž Saint-Germain)

obrancovia: Matthias Ginte (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1. FC Kolín), Mats Hummels, Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Niklas Süle (všetci Bayern), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (Chelsea)

stredopoliari: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paríž Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus Turín), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller, Sebastian Rudy (obaja Bayern), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund)

útočníci: Mario Gomez (VfB Stuttgart), Timo Werner (RB Lipsko)

Eppan 4. júna (TASR) - Nemecká futbalová reprezentácia odcestuje na MS do Ruska aj so svojím kapitánom Manuelom Neuerom. Do 23-člennej nominácie sa naopak nezmestili brankár Bernd Leno, obranca Jonathan Tah a útočníci Nils Petersen a Leroy Sane.Neuer presvedčil trénera Joachima Löwa, že je po dlhom zranení v dostatočnej forme, aby mohol hrať na najvyššej úrovni. Tridsaťdvaročný brankár Bayernu Mníchov vynechal väčšinu uplynulej sezóny pre zlomeninu nohy a prvýkrát v tomto roku si zahral v sobotňajšom prípravnom zápase s Rakúskom (1:2). Löw uviedol, že Neuer má v Rusku istotu postu brankárskej jednotky.Úradujúci majstri sveta Nemci sa v F-skupine MS stretnú s Mexikom, Švédskom a Kórejskou republikou.