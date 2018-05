MS 2018: Nespokojní fanúšikovia vtrhli na tréning Brazílie

Priaznivci vyčítali hráčom nedostatočný kontakt so svojimi podporovateľmi.

Teresopolis 26. mája (TASR) - Nespokojní fanúšikovia brazílskeho národného tímu vnikli na otvorený tréning futbalovej reprezentácie pred nadchádzajúcimi MS v Rusku. Priaznivci vyčítali hráčom nedostatočný kontakt so svojimi podporovateľmi. Niektorí ich dokonca ponižovali pokrikmi "bolo to 1:7, bolo to 1:7", ktorými poukazovali na zahanbujúcu prehru Brazílie s Nemeckom v semifinále domácich MS 2014.



Keďže Brazílčania upustili od svojho tradičného prípravného zápasu na domácej pôde pred MS, otvorený tréning v meste Teresopolis bol jedinou šancou miestnych fanúšikov na stretnutie so svojimi idolmi. Jediný prípravný duel odohrajú zverenci trénera Titeho 3. júna v Liverpoole proti reprezentácii Chorvátska.



Na stretnutie s hráčmi malo povolený prístup približne 200 fanúšikov, no mnoho ďalších vniklo do areálu aj bez povolenia po tom, ako im vo vstupe niekoľko hodín bránila polícia. Celá situácia sa zaobišla bez zranení, ale frustrácia fanúšikov bola evidentná. "Chodím sem pravidelne od roku 1998, ale nikdy som sa necítil byť hráčom tak vzdialený. Dokonca aj priestor, v ktorom hráči po minulé roky po tréningu rozdávali autogramy, je tentoraz uzatvorený. Takéto opatrenia narušujú spojenie medzi hráčmi a fanúšikmi," posťažoval sa učiteľ Hilario Santos.



Brazílčania sa začali vyhýbať pozornosti verejnosti po zdrvujúcej prehre v semifinále MS 2014 s Nemeckom. Tréner "kanárikov" Tite viackrát vyhlásil, že jeho hráči potrebujú viac súkromia, aby sa dokázali zodpovedne pripraviť na turnaj v Rusku.



Na konci piatkového tréningu napokon hráči prítomným fanúšikom autogramy rozdali, čím aspoň trochu zmiernili emócie len dva dni pred svojim odletom do Londýna, kde sa budú pripravovať až do 8. júna. Nespokojní boli však aj tí fanúšikovia, ktorým sa na tréning dostať podarilo. "Som šťastný, pretože mi Neymar podpísal dres, ale chcel som ho vidieť hrať na Maracane. V Európe je väčšinu roka, bolo by pekné mať ho chvíľu aj doma," povedal jedenásťročný obdivovateľ hviezdy Paríža St. Germain.



Obranca Luis Filipe však od fanúšikov počul len pozitívne reakcie: "Cítili sme ich lásku. Každý z nás sa cíti lepšie, keď cíti podporu fanúšikov."



Päťnásobní majstri sveta začnú boje o titul svetového šampióna v nedeľu 17. júna o 14.00 SELČ, keď vo svojom úvodnom zápase na MS vyzvú Švajčiarsko. V skupine na nich čaká aj Kostarika a Srbsko.