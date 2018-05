Neuer nepovažuje svoju účasť na šampionáte v Rusku za pravdepodobnú

Po viac ako polročnej pauze zavinenej zlomeninou kostičky v ľavej nohe sa totiž iba pred pár týždňami vrátil medzi tri žrde, pričom zatiaľ nenastúpil v žiadnom súťažnom zápase.

Mníchov 9. mája (TASR) - Brankár Manuel Neuer nepovažuje za veľmi pravdepodobné, že pocestuje s nemeckou futbalovou reprezentáciou na majstrovstvá sveta do Ruska. Po viac ako polročnej pauze zavinenej zlomeninou kostičky v ľavej nohe sa totiž iba pred pár týždňami vrátil medzi tri žrde, pričom zatiaľ nenastúpil v žiadnom súťažnom zápase.



Kormidelník nemeckého tímu Joachim Löw oznámi predbežnú nomináciu pre šampionát 15. mája. Neuer naposledy reprezentoval v októbri 2016. Šancu v tíme "Nationalelf" by mohol dostať v dvoch júnových prípravných zápasoch proti Rakúsku a Saudskej Arábii, potom už úradujúcich majstrov sveta čakajú v základnej F-skupine mundialu súboje s Mexikom, Švédskom a Kórejskou republikou.



"Zostávam pokojný, rozhodne nechcem nič uponáhľať. Viem, že budem musieť učiniť rozhodnutie, ktoré bude najlepšie pre mňa a celé futbalové Nemecko. Môžem povedať, že som spokojný s tým, ako telo zatiaľ reaguje na záťaž. Nedokážem si však predstaviť, že pôjdem na šampionát bez zápasovej praxe. Sezóna sa ešte neskončila, možno sa do bránky dostanem," vyhlásil 32-ročný brankár mníchovského Bayernu.