Pekerman venoval kolumbijské víťazstvo dištancovanému Sanchezovi

Tridsaťdvaročný Sanchez už bude k dispozícii na štvrtkové záverečné stretnutie so Senegalom. Pokiaľ Kolumbia opäť zvíťazí, postúpi zo skupiny.

Kazaň 25. júna (TASR) - Tréner kolumbijskej futbalovej reprezentácie Jose Pekerman venoval nedeľňajšie víťazstvo na MS 2018 nad Poľskom 3:0 zverencovi Carlosovi Sanchezovi. Ten sa stal terčom vyhrážania smrťou po tom, ako dostal hneď v úvode prvého zápasu H-skupiny proti Japonsku (1:2) červenú kartu.



Stredopoliar mal na nedeľu dištanc. Kolumbijské úrady vyšetrujú vyhrážku na sociálnej sieti. V správe bola okrem Sanchezovej aj fotografia Andresa Escobara, ktorého zastrelili krátko po návrate z MS 1994, kde bol autorom vlastného gólu. "Víťazstvo venujeme Carlosovi Sanchezovi, pretože to mal v uplynulých dňoch veľmi ťažké. Chceme sa s ním podeliť o tento úspech. Hovorím to ja, ale rovnako to cíti celá kabína," povedal Pekerman pre agentúru AP.



Tridsaťdvaročný Sanchez už bude k dispozícii na štvrtkové záverečné stretnutie so Senegalom. Pokiaľ Kolumbia opäť zvíťazí, postúpi zo skupiny. "Hráča toto vyhrážanie hlboko zasiahlo. Rozumieme, že futbal niečo znamená a hráme zodpovedne i odhodlane, ale takéto niečo by sa nemalo brať na ľahkú váhu. Aj keby sa to nepotvrdilo, veľmi to zabolelo," dodal Pekerman.