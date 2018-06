Peru neoslávilo návrat na MS víťazstvom, doplatilo na koncovku

V roku 1982 si na úvod pripísalo remízu s Kamerunom 0:0 a neskórovalo ani v prvom zápase na MS 2018, v ktorom podľahlo Dánsku 0:1.

Saransk 17. júna (TASR) – Peru neprežilo radostný návrat na futbalové majstrovstvá sveta po 36 rokoch. V roku 1982 si na úvod pripísalo remízu s Kamerunom 0:0 a neskórovalo ani v prvom zápase na MS 2018, v ktorom podľahlo Dánsku 0:1.



Pre juhoamerickú krajinu bola sobotňajšia konfrontácia C-skupiny udalosť, akú si priamo na štadióne v Saransku nenechalo ujsť približne 25.000 jej fanúšikov. Ohlušujúce chorály Peruáncov sa striedali s piskotom pri každom dánskom dotyku s loptou. "Mali sme mierne obavy z atmosféry, čo nás ovplyvnilo najmä v úvode zápasu," priznal tréner Dánov Aage Hareide. Po vyše polhodine hry musel pre podozrenie na zlomeninu rebra stiahnuť stredopoliara Williama Kvista: "Myslíme si, že má zlomené rebro. Ak sa naše obavy potvrdia, Kvist na turnaji dohral. V tejto situácii nemôžeme povolať náhradníka. Bolo by to možné len v prípade, ak by sa zranil 24 hodín pred úvodným zápasom."



Tesne pred polčasovým hvizdom vstúpil druhýkrát na šampionáte do diania videoasistent. Po súboji v šestnástke Dánov nasledoval pokutový kop, Christian Cueva ho však zahodil. Nebola to jediná premárnená príležitosť Peruáncov na otvorenie skóre. Pykali v druhom polčase, keď protiútok gólov zakončil Yussuf Poulsen. "Bol to veľmi emotívny zápas, obzvlášť pre mňa po tom, ako som zapríčinil pokutový kop. Myslel som si, že budem negatívnym hrdinom zápasu, ale podarilo sa mi streliť gól a nakoniec je všetko ináč. Som veľmi vďačný, statočne sme bojovali a siahli sme si až na dno našich síl," povedal Poulsen.



Tréner Peru Ricardo Gareca zareagoval na inkasovaný gól nasadením Paola Guerrera, ktorému umožnil štart na šampionáte odložený dištanc za pozitívny dopingový nález. Ani Guerrero však nenašiel recept na obranu Dánov, ktorú dirigoval brankár Kasper Schmeichel. Ten zlikvidoval viacero sľubných šancí Juhoameričanov a mal veľký podiel na víťazstve svojho tímu. "Je akrobat, má veľmi rýchle nohy a na bránkovej čiare patrí k najlepším na svete. Jeho sobotňajší výkon ocení každý," dodal Hareide na margo brankára.



Peruánci pred 36 rokmi nepostúpili zo skupiny s bilanciou 0-2-1. Pokiaľ chcú tentoraz pomýšľať na osemfinále, musia zapracovať na efektivite vo štvrtkovom súboji s Francúzskom a 26. júna proti Austrálii. "Bol to ťažký zápas. Veríme, že v ďalšom priebehu turnaja to bude lepšie. V tomto stretnutí sme skrátka nemali šťastie v koncovke," povedal Jefferson Farfan.