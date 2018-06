Dokopaný Neymar je fit, Kostarika túži prekvapiť

E-skupina, 2. kolo:



BRAZÍLIA - KOSTARIKA, piatok 22. júna, 14.00 SELČ, Petrohrad (Štadión Petrohrad)



hlavný rozhodca: Björn Kuipers (Hol.)



predpokladané zostavy:



Brazília: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro, Paulinho - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus



Kostarika: Navas - Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo - Venegas, Guzman, Borges, Ruiz - Urena



Tabuľka E-skupiny:



1. Srbsko 1 1 0 0 1:0 3



2. Švajčiarsko 1 0 1 0 1:1 1



Brazília 1 0 1 0 1:1 1



4. Kostarika 1 0 0 1 0:1 0

Petrohrad 21. júna (TASR) - Po rozpačitom štarte do turnaja potrebujú päťnásobní futbaloví majstri sveta z Brazílie v druhom zápase E-skupiny na MS v piatok proti Kostarike zabodovať naplno. V Petrohrade sa pozornosť opäť sústredí na útočníka "kanárikov" Neymara, ktorý musel prekonať problém so zraneným členkom. V prvom súboji výber trénera Titeho remizoval so Švajčiarmi 1:1, Kostaričania podľahli Srbom 0:1.Dvadsaťšesťročný Neymar bol v prvom zápase neefektívny a mužstvo jeho góly potrebuje. Proti Švajčiarom viac zaujal jeho "špagetový účes" a brazílske médiá po zápase ironicky glosovali: "Účes 10 - Futbal 0." Najdrahší hráč sveta v sezóne laboroval so zlomenou nohou, ale v príprave pred turnajom už strelil góly Chorvátom aj Rakúšanom a zdalo sa byť všetko v poriadku. Teraz to však musí dokázať na MS. "Helvéti" sa ho pokúšali zastaviť všetkými spôsobmi, aj nedovolenými a traja z nich dostali po zákrokoch na neho žlté karty. "Neymar sa sťažoval na bolesti členka po početných fauloch, ktoré utrpel od švajčiarskych hráčov. V stredu však už trénoval," uviedla na sociálnej sieti Brazílska futbalová konfederácia (CBF).Autor brazílskeho gólu do švajčiarskej siete Philippe Coutinho spoluhráča podporil. "citovala ho agentúra DPA.dodal Coutinho.Kostaričania, senzační štvrťfinalisti MS 2014 v Brazílii, hrali proti Srbom sympaticky. Inkasovali však z priameho kopu po krásnej strele Alexandra Kolarova a nepodarilo sa im s výsledkom už nič urobiť. "Los Ticos" túžia po lepšom výsledku, hoci favorit je jasný.citoval web fifa.com stredopoliara Celsa Borgesa.Duel v Petrohrade má výkop v piatok o 14.00 SELČ, ako hlavný rozhodca ho povedie Holanďan Björn Kuipers. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke.