V 1. šlágri MS povedie Španielov proti Portugalsku legendárny Hierro

B-skupina, 1. kolo:

PORTUGALSKO - ŠPANIELSKO, piatok 15. júna, 20.00 SELČ, Soči (Olympijský štadión Fišt)

hlavný rozhodca: Gianluca Rocchi (Tal.)



predpokladané zostavy:



Portugalsko: Patricio - Cedric, Fonte, Pepe, Guerreiro - Mario, Moutinho, William, B. Silva - Guedes, C. Ronaldo

Španielsko: De Gea - Nacho, Ramos, Pique, Alba - Busquets, Alcantara - D. Silva, Isco, Iniesta - Costa

Soči 15. júna (TASR) - Mimoriadne očakávaný šláger na 21. MS vo futbale v Rusku ponúkne hneď zápas s oficiálnym turnajovým číslom tri, v ktorom sa v B-skupine úradujúci európsky šampión Portugalsko stretne so Španielskom. Majster sveta z roku 2010 len dva dni pred jeho prvým duelom na turnaji senzačne prepustil trénera Juliena Lopeteguiho, ktorého hneď nahradil Fernandom Hierrom. Celý futbalový svet tak bude zvedavý, ako sa veľmi neštandardný krok Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF) odrazí na jednom z favoritov celého šampionátu.Pred zaujímavou konfrontáciou na Olympijskom štadióne Fišt v Soči sa španielsky výber hrdí výbornou sériou. "La Furia Roja" neprehrala už 20 zápasov za sebou. Do Ruska išla sebavedomá a konsolidovaná, chaos posledných hodín sa však na tíme, v ktorom vždy panuje krehká rovnováha medzi hviezdami Realu Madrid a FC Barcelona, môže negatívne prejaviť.citovala agentúra DPA slová Hierra, ktorý sa ujal povinností už na stredajšom tréningu.dodal bývalý 89-násobný reprezentant.Päťdesiatročný Hierro ako hráč je legenda Španielska a Realu Madrid, na konte má 5 ligových titulov, trikrát vyhral Ligu majstrov. Ako tréner je však pomerne nováčik, v Reale robil dvakrát asistenta a ako hlavný kouč viedol len Oviedo v rokoch 2016-2017. Duel s Portugalskom bude pre neho hneď obrovský test. Pomôcť mu v ňom majú aj traja noví asistenti, ktorých si okamžite zobral so sebou. Sú nimi bývalý majster Európy 2008 a majster sveta 2010 Carlos Marchena Lopez, tréner treťoligového CDA Navalcarnero Julian Calero Fernandez a kondičný kouč Juan Carlos Martinez Castrejon. Hráči na čele s kapitánom Sergiom Ramosom a špílmachrom Andresom Iniestom sa síce postavili za bývalého kouča, u prezidenta RFEF Luisa Rubialesa ale neuspeli. Teraz sa tak musia podriadiť novému šéfovi realizačného tímu.Aj Portugalsko patrí k favoritom MS, hoci v konkurencii Brazílie či Nemecka až druhého sledu. Výber trénera Fernanda Santosa sa môže spoľahnúť na najlepšieho hráča sveta podľa FIFA Cristiana Ronalda. Práve mikroduel autora 81 gólov v 150 medzištátnych súbojoch s brankárom Španielov Davidom de Geom bude jedným z leitmotívov zápasu. CR7 vyhral s Realom Madrid tretíkrát za sebou LM a bol jej najlepší strelec. Teraz zasa bude stáť na druhej strane a čeliť viacerým klubovým spoluhráčom. Aktuálnu situáciu v španielskom tíme, resp. v Reale, v ktorom Lopetegui nahradí po turnaji Zinedina Zidana, dokonale pozná. Podľa portugalského stredopoliara Bernarda Silvu sa však kapitán "Selecao" sústredí len na vlastný tím.citovala ho DPA.Geografickí susedia patria k európskym futbalovým veľmociam, celkovo spolu odohrali 37 vzájomných duelov, Španieli vyhrali 16, Portugalčania 6. Na MS proti sebe hrali ale iba raz, v osemfinále 2010 v JAR vyhrali neskorší majstri sveta 1:0.Duel rozhoduje taliansky rozhodca Gianluca Rocchi, výkop je o 20.00 SELČ, v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Jednotke.