Španielsky stopér Pique ukončil reprezentačnú kariéru

Moskva 2. júla (TASR) - Španielsky futbalista Gerard Pique ukončil po neúspešnom osemfinále na MS 2018 v Rusku reprezentačnú kariéru. Stopér FC Barcelona tak potvrdil svoje rozhodnutie, ktoré prezentoval už pred šampionátom.



"Už viackrát som povedal, že v reprezentácii po šampionáte skončím. Som veľmi hrdý na to, že som mohol hrať za Španielsko. Cítim, že túto etapu môjho života musím ukončiť a chcem sa sústrediť na iné veci," citoval Piqueho portál express.co.uk.



Tridsaťjedenročný obranca bol v poslednom období kontroverznou postavou španielskeho národného tímu. Ako rodený Barcelončan podporoval osamostatnenie sa Katalánska a tým sa dostával do častého sporu so španielskymi fanúšikmi.



Španieli vypadli v nedeľu v osemfinále 21. MS s domácimi Rusmi. V moskovských Lužnikách sa skončil zápas v riadnom hracom čase aj po predĺžení 1:1, v rozstrele z 11 m uspela zborná 4:3.