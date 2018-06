Piquemu vykradli krátko pred futbalovým šampionátom MS dom

V dome na predmestí Barcelony sa v čase lúpeže nachádzali rodičia hráča, ktorí si zmiznutie cenností všimli až ráno.

Barcelona 6. júna (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Gerard Pique musel pred štvrtkovým odletom do dejiska MS 2018 v Rusku riešiť nepríjemnú situáciu.



"V noci na stredu vnikli do spoločného domu hráča FC Barcelona a speváčky Shakiry zlodeji, ktorí si odniesli niekoľko luxusných hodiniek a cenných šperkov," informoval internetový portál sportnews.bz. V dome na predmestí Barcelony sa v čase lúpeže nachádzali rodičia hráča, ktorí si zmiznutie cenností všimli až ráno.



Pique bol stredu v nemeckom Kolíne nad Rýnom na koncerte svojej priateľky. Španieli priletia do Ruska vo štvrtok rovnako ako výber Panamy, ako prví prišli v utorok reprezentanti Iránu.