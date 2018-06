Nawalka po prehre so Senegalom na MS: Rýchlo sa otrasieme

H-skupina, 1. kolo:



Poľsko - Senegal 1:2 (0:1)



Góly: 86. Krychowiak - 37. Cionek (vlastný), 60. Niang, ŽK: Krychowiak - Sane, Gueye, rozhodcovia: Shukralla - Tulefat (obaja Bahr.), Al Marri (Kat.), 44.190 divákov



Poľsko: Szczesny - Piszczek (83. Bereszynski), Cionek, Pazdan, Rybus - Krychowiak, Zielinski - Blaszczykowski (46. Bednarek), Milik (73. Kownacki), Grosicki - Lewandowski



Senegal: K. Ndiaye - Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly - Gueye, A. Ndiaye (86. Kouyate)- Sarr, Mane - Niang (75. Konate) , Diouf (62. Ndoye)

Tabuľka H-skupiny:



1. Japonsko 1 1 0 0 2:1 3



Senegal 1 1 0 0 2:1 3



3. Kolumbia 1 0 0 1 1:2 0



Poľsko 1 0 0 1 1:2 0

Moskva 19. júna (TASR) - Futbalisti Senegalu zvíťazili v utorňajšom stretnutí H-skupiny na MS 2018 nad Poľskom 2:1. Afričania sa na štadióne Spartaka Moskva ujali vedenia v 37. minúte po vlastnom góle Cioneka, ktorý nešťastne tečoval strelu Gueyeho. Po hodine hry zvýšil náskok Senegalu Niang po kikse súperovej obrany i brankára Szczesného, Poliaci už v závere iba skorigovali prehru zásluhou Krychowiaka.Senegalčania najbližšie nastúpia v nedeľu o 17.00 SELČ v Jekaterinburgu proti Japonsku, ktoré v utorok prekvapujúco zdolalo Kolumbiu 2:1. Poliakov čakajú v ten istý deň o 20.00 v Kazani Kolumbijčania.V úvode zápasu sa dianie odohrávalo medzi šestnástkami, oba tímy vychádzali zo zabezpečenej obrany. Senegalčania to skúšali najmä po ľavej strane cez rýchleho Nianga, jeho centrom však chýbala presnosť. V 18. minúte Sabaly zachytil poľskú rozohrávku, kolmicou vysunul Nianga, no ten namiesto prihrávky Dioufovi volil strelu, ktorá mierila vedľa bránky. Poliaci nevedeli nájsť recept na prekonanie dobre organizovanej senegalskej obrany, pokus Lewandowského z hranice šestnástky letel nad. V 37. minúte Niang vyhral osobný súboj s Piszczekom, prihral loptu Manemu, ktorý ju posunul Gueyemu a jeho strelu si Cionek nešťastne zrazil do vlastnej bránky - 0:1. Ešte do polčasu mohol náskokvýšiť Sane, po centri Nianga však v dobrej pozícii vystrelil nad.Do druhého polčasu nastúpili Poliaci bez zraneného Blaszczykowského, ktorého vystriedal Bednarek.zvýšili aktivitu, prenikajceho Lewandowského zastavil Sane iba za cenu žltej karty, no následný priamy kop kanoniera Bayernu Mníchov vyrazil K. Ndiaye na roh. Neujal sa ani volej Piszczeka po dravom prieniku dovtedy nevýrazného Milika. Po hodine hry inkasovali Poliaci druhýkrát. Niang, ktorý po ošetrení vybehol na hraciu plochu pri stredovej čiare, využil zaváhanie Bendareka i Szczesného a do opustenej bránky strelil svoj prvý reprezentačný gól. Poliaci vehemenetne protestovali, no nebolo im to nič platné. V 86. minúte vykresal iskierku poľskej nádeje Krychowiak, ktorý hlavou zúžitkoval priamy kop Grosického. Senegalčania však už záver zvládli a ako jediný africký tím sa v úvodnom kole tešili z víťazstva./zdroj: fifa.com, dpa/:Aliou Cisse, tréner Senegalu:Adam Nawalka, tréner Poľska:N'Baye Niang, strelec druhého gólu Senegalu a Hráč zápasu podľa FIFA: