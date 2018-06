Portugalský tréner Santos o Ronaldovi: Je ako portské víno

V celosvetovom rebríčku je pred ním už iba Ali Daei z Iránu, ktorý dal 109 gólov v národnom tíme.

Moskva 21. júna (TASR) - Všetky doterajšie štyri góly futbalistov Portugalska na 21. MS v Rusku strelil Cristiano Ronaldo. Po hetriku do siete Španielska (3:3) rozhodol v stredu v moskovských Lužnikách o výhre 1:0 nad Marokom. To už po dvoch prehrách (aj 0:1 s Iránom) muselo rezignovať na ambíciu postúpiť do osemfinále.



Ronaldo sa presadil hneď v 4. minúte hlavou po centri Joaa Moutinha. Bol to pre neho už 85. gól v národnom drese, čím prekonal najlepšieho európskeho reprezentačného strelca Ferenca Puskása. V celosvetovom rebríčku je pred ním už iba Ali Daei z Iránu, ktorý dal 109 gólov v národnom tíme. "Je ako portské víno. Vie, ako naplno využiť svoje schopnosti a čím je starší, tým je lepší. Jeho fyzická kapacita, jeho technické schopnosti, jeho taktika sa v porovnaní s ostatnými hráčmi stále vyvíjajú," povedal tréner Fernando Santos. "Robí všetko, aby bol každý deň lepší a lepší," dodal na margo 33-ročného útočníka Realu Madrid jeho spoluhráč Cedric Soares.



Na turnaji dosiahol "CR7" štyri góly a je na čele tabuľky strelcov. Už dvakrát ho Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyhlásila aj za Hráča zápasu. "Je to pekné. Som šťastný, že som strelil gól, ale najdôležitejšie je víťazstvo. Musíme sa koncentrovať na každý zápas, aby sme mohli napredovať," citoval ho oficiálny web FIFA. Na Portugalsko čaká v záverečnom súboji Irán. Úradujúci majstri Európy sú so 4 bodmi a skóre 4:3 na čele tabuľky B-skupiny spolu so Španielmi, ktorí zdolali Irán rovnako 1:0.



Maročania podali proti favoritovi dobrý výkon, opäť raz však zlyhali v koncovke. Pritom šancí mali dosť, no neboli efektívni. "Žiaľ, na turnaji končíme. Po 20 rokoch sme sa kvalifikovali na MS a dokázali sme, že vieme hrať futbal. Nie som sklamaný, ale hrdý na svojich hráčov," povedal francúzsky tréner Maroka Herve Renard. Tomu sa nepáčil gól súpera, keďže podľa jeho názoru Pepe pri gólovej situácii fauloval jedného z Maročanov. Tiež však ocenil Ronaldov výkon: "Takéto veci sa vo futbale stávajú. Rozdiel bol najlepší hráč na svete."