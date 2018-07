Rodriguez nemá natrhnutý sval, jeho štart proti Anglicku je ale otázny

Rodriguez si zranil lýtkový sval vo štvrtkovom zápase H-skupiny proti Senegalu (1:0) a ihrisko musel nútene opustiť už po pol hodine hry.

Moskva 1. júla (TASR) - Kolumbijsky futbalista James Rodriguez nemá podľa vyhlásenia národnej federácie natrhnutý lýtkový sval. Snímky odhalili len drobný opuch. Jeho štart v utorňajšom osemfinále MS 2018 proti Anglicku je však naďalej otázny.



To, či Rodriguez proti Albiónu nastúpi neprezradili ani jeho spoluhráči v rozhovoroch pred sobotňajším tréningom. "James je nepochybne lídrom, no v našom mužstve sú aj iní hráči, ktorí ho vedia v prípade potreby zastúpiť a nakloniť misky váh na našu stranu," povedal stredopoliar Carlos Sanchez. Jeho slová podporil aj brankár Camilo Vargas: "Nie je tajomstvom, že James je pre nás veľmi dôležitý, nie len ako hráč, ale aj ako člen tímu. Musím však súhlasiť s Carlosom. Každý, kto sa dostal do reprezentácie, chce odovzdať to najlepšie. Nech sa stane čokoľvek, všetci členovia tímu idú za spoločným snom."



Rodriguez si zranil lýtkový sval vo štvrtkovom zápase H-skupiny proti Senegalu (1:0) a ihrisko musel nútene opustiť už po pol hodine hry. Vynechal tiež sobotňajší tréning svojho tímu. Informovala o tom agentúra AP. Osemfinálový duel Kolumbia - Anglicko je na programe v utorok o 20.00 h SELČ v moskovskej Otkrytie Arene.