Rojo rozhodol o postupe Argentíny do osemfinále MS, Messi: Veľká úľava

Petrohrad 27. júna (TASR) - Argentínsky obranca Marcos Rojo rozhodol gólom do siete Nigérie o postupe svojho tímu do osemfinále majstrovstiev sveta 2018. Štyri minúty pred koncom dramatického duelu D-skupiny tak zarmútil zverencov trénera Gernota Rohra, ktorým stačila na postup aj remíza.



Skóre otvoril dovtedy nevýrazný Lionel Messi. "Hrali sme o všetko, trpeli sme a na konci zápasu to bola pre nás veľká úľava. V osemfinále nastúpime proti Francúzsku, ich výkony na majstrovstvách sveta pozorne sledujeme. Majú veľmi dobré mužstvo s výbornými individualitami. Ich hráči sú rýchli a vieme, na čo si musíme dať pozor. Bude to veľmi ťažké," citoval portál fifa.com argentínskeho kapitána.



Tréner "Albicelestes" prežíval celý zápas už tradične veľmi emotívne. "Vyhrali sme preto, lebo naši hráči boli presvedčení o svojej kvalite. Zvíťazili sme nad veľmi dobrým súperom. Boli sme silní, odvážni a bojovali sme až do konca," vyhlásil Sampaoli.



Nigéria strelila svoj jediný gól z penalty, ktorú premenil Victor Moses. Nigérijčania sa dožadovali aj druhej jedenástky, keď sa v šestnástke Argentíny dotkla lopta ruky neskoršieho hrdinu Roja. Hlavný rozhodca Cüneyt Cakir využil pomoc technológie VAR, no penaltu nenariadil. "Bola to jasná jedenástka. Lopta ho trafila do ruky. Rozhodca to videl na videu, ale nezapískal ju," uviedol nigérijský kapitán John Obi Mikel.



Kouč afrického mužstva poďakoval fanúšikom, ktorí prišli povzbudiť Nigériu do Ruska. "Nemali sme ich síce toľko, ako ostatné tímy, ale určite boli najlepší. Ďakujem všetkým. Mali sme tu veľmi mladé a neskúsené mužstvo, ale o štyri roky budeme veľmi silní," povedal Rohr.