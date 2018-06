Rusi zvládli na MS tlak ouvertúry, Čerčesov bol po celý čas uvoľnený

Hráči Saudskej Arábie neboli vážnou hrozbou, Rusi dosiahli vysoké víťazstvo 5:0 a do tabuľky A-skupiny si pripísali prvé tri body.

Moskva 15. júna (TASR) - Pred štartom majstrovstiev sveta ťahali futbalisti Ruska negatívnu sedemzápasovú sériu bez víťazstva. Naposledy sa z neho tešili ešte 7. októbra minulého roka, keď v príprave zdolali Kórejskú republiku 4:2. Otvárací zápas šampionátu v moskovských Lužnikách im však na ich šťastie prihral do cesty najprijateľnejšieho aktéra, čo potvrdil aj samotný priebeh. Hráči Saudskej Arábie neboli vážnou hrozbou, Rusi dosiahli vysoké víťazstvo 5:0 a do tabuľky A-skupiny si pripísali prvé tri body.



"Poznám mojich hráčov veľmi dobre. Vôbec som sa neobával toho, ako pristúpia k tomuto zápasu, bol som po celý čas uvoľnený. Je pre mňa potešením pracovať s týmto mužstvom, ktoré sa famózne vyrovnalo s tlakom. Hrať otvárací zápas nie je jednoduché, tobôž, keď do neho vstupujete ako favorit a očakávania sú obrovské," povedal kouč ruskej reprezentácie Stanislav Čerčesov. Jeho zverenci si už v prvom polčase vytvorili dvojgólový náskok. Prím hrali Alexander Golovin, Fiodor Smolov, dvomi gólmi zažiaril striedajúci Denis Čeryšev a výkonmi sa pridali aj ďalší hráči.



"Dobre sme sa na tento deň pripravili. Víťazstvo v prvom zápase šampionátu je vždy dôležité. Máme tri body, ale ich ziskom sa pre nás tento turnaj nekončí. Chceme sa aj v ďalších zápasoch ukázať v čo najlepšom svetle. Mrzí ma zranenie Dzagojeva, ale máme plán B aj C, takže si nejako poradíme, keby išlo o niečo vážne," dodal Čerčesov, ktorý pred majstrovstvami sveta čelil kritike za výsledky mužstva. Výhra nad Saudmi však zmenila optiku na tím, ktorý sa priblížil k postupu do osemfinále. "Kto by pred zápasom povedal, že vyhráme 5:0? Verili sme si, ale nečakali sme, že to pôjde takto skvele. Obrovská vďaka patrí fanúšikom. Boli úžasní, cítili sme ich podporu a príval energie, ktorú nám dávali z tribún. Dnes bude oslavovať celé Rusko. My hráči si oddýchneme a od zajtra sa už začneme pripravovať na ďalšieho súpera," uviedol útočník Arťom Dziuba.



Saudská Arábia mala vyššie percento držania lopty (60:40), ale priestor brány počas 90 minút netrafila ani raz. "Bol to náročný zápas, v ktorom sme utrpeli nečakane vysokú prehru. Rusi hrali veľmi dobre a naopak, nám sa nič nedarilo. Musíme na tento debakel rýchlo zabudnúť a už sa sústrediť na ďalší zápas. Verím môjmu mužstvu," povedal kouč ázijského zástupcu Juan Antonio Pizzi.