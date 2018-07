Švajčiarska futbalová asociácia sa ospravedlnila za slová Mieschera

Miescher za zapojil do diskusie po kontroverzných gólových oslavách Granita Xhaku a Xherdana Shaqiriho v zápase základnej E-skupiny proti Srbsku.

Zürich 13. júla (TASR) - Predstavitelia Švajčiarskej futbalovej asociácie (SFV) sa ospravedlnili za vyhlásenie svojho generálneho tajomníka Alexa Mieschera o hráčoch s dvojitým občianstvom. Miescher za zapojil do diskusie po kontroverzných gólových oslavách Granita Xhaku a Xherdana Shaqiriho v zápase základnej E-skupiny proti Srbsku (2:1) na MS v Rusku.



Obaja hráči, pôvodom kosovskí Albánci, ukázali po góle gesto znázorňujúce dvojitého orla, ktorý je na albánskej vlajke. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) im za to udelila pokutu. "Možno je vhodné položiť si otázku, chceme vôbec hráčov s dvojitým občianstvom?," uviedol Miescher pre médiá. SFV na tieto slová zareagovala ospravedlňujúcim vyhlásením: "Je nám to ľúto. Integrácia a podpora všetkých futbalistov bez ohľadu na ich pôvod a národnosť, je hlavným princípom nášho združenia," uviedol v piatok šéf federácie Peter Gilliéron.