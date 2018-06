Austrália nechce proti Francúzom iba brániť

C-skupina, 1. kolo:

FRANCÚZSKO - AUSTRÁLIA, sobota 16. júna, 12.00 SELČ, Kazaň (štadión Kazaň Arena)

hlavný rozhodca: Andres Cunha (Ur.)



predpokladané zostavy:



Francúzsko: Lloris - Pavard, Rami, Varane, Mendy - Kante, Pogba, Matuidi - Mbappe, Lemar, Griezmann

Austrália: Ryan - Risdon, Jedinak, Sainsbury, Behich - Mooy, Luongo - Leckie, Rogic, Kruse - Cahill

Kazaň 16. júna (TASR) - Francúzski futbalisti vstúpia do zápolení na 21. MS v Rusku v sobotu na pravé poludnie SELČ proti Austrálii. Hocijaký iný výsledok ako ich trojbodový úlovok v súboji s outsiderom C-skupiny by bol veľkým prekvapením. Jeden nepodarený vstup do šampionátu si však "Les Bleus" pamätajú - na MS 2002 prehrali 0:1 so Senegalom a napokon sa ani neprebojovali zo základnej skupiny.Podobné fiasko si v konkurencii Austrálie, Peru a Dánska nepripúšťajú. S najbližším súperom sa Francúzi stretli doposiaľ štyrikrát - dvakrát vyhrali, raz remizovali a raz prehrali. V roku 2001 na Pohári konfederácii ich Austrálčania zaskočili, keď po góle Claytona Zaneho zvíťazili 1:0. Zatiaľ posledné vzájomné meranie síl sa uskutočnilo v októbri 2013, domáci v Paríži v rámci prípravy na MS 2014 deklasovali "protinožcov" 6:0.Generálka na šampionát v Rusku im však nevyšla, keď s USA iba remizovali 1:1. Napriek prevahe v poli herne neoslnili, chýbal im moment prekvapenia a najmä vyššia efektivita. Podľa stredopoliara Blaisa Matuidiho je však mužstvo na vrchol sezóny nachystané.vyhlásil Matuidi. Problémy s kolenom má Djibril Sidibe, na pravom kraji defenzívy by ho mal nahradiť Benjamin Pavard.uviedol Pavard.V austrálskom tíme má útočník Tim Cahill príležitosť zapísať sa do histórie. V minulej sezóne hráč druholigového anglického klubu FC Millwall má šancu dať gól na štvrtom šampionáte, čo sa zatiaľ podarilo iba Brazílčanovi Pelému a Nemcom Uwemu Seelerovi s Miroslavom Klosem. Austrálsky kouč Bert van Marwijk má v Rusku až osem asistentov, ktorých bude platiť z vlastných peňazí. Medzi jeho spolupracovníkov patrí aj bývalý holandský reprezentant Mark van Bommel.vyhlásil van Marwjk.Jeho tímu sa v príprave na MS darilo. V marcovom asociačnom termíne sa otriasol z prehry 1:4 s Nórskom, keď následne v Londýne remizoval s Kolumbiou 0:0. V záverečnej fáze prípravy Socceroos zdolali Česko hladko 4:0 a na pôde Maďarska zvíťazili 2:1.Zápas Francúzsko - Austrália má úvodný výkop v sobotu 16. júna o 12.00 SELČ v Kazani, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavným rozhodcom je Uruguajčan Andres Cunha.