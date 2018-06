Messi s jasným cieľom, Island čaká premiéra na svetovom šampionáte

D-skupina, 1. kolo:

ARGENTÍNA - ISLAND, sobota 16. júna, 15.00 SELČ, Moskva (štadión Otkrytije Arena)

hlavný rozhodca: Szymon Marciniak (Poľ.)



predpokladané zostavy:



Argentína: Caballero - Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Biglia, Mascherano - Meza, Di Maria - Messi - Agüero

Island: Halldorsson - R. Sigurdsson, A. Skulason, Eyjolfsson, Arnason - Bjarnason, G. Sigurdsson, Hallfredsson, J. Gudmundsson - Sigurdarson, Finnbogason

Moskva 16. júna (TASR) - Hviezdny Lionel Messi sa pokúsi na štvrtý pokus získať s Argentínou titul futbalového majstra sveta. Prvou prekážkou pre "Albicelestes" na ceste za treťou trofejou svetového šampióna budú v D-skupine pri svojej premiére na MS reprezentanti Islandu.Úvodné zápasy na svetových šampionátoch Argentínčanom vychádzajú, keď boli úspešní v posledných šiestich prípadoch.citovala Messiho agentúra DPA. Pre argentínsky futbalový klenot to budú štvrté MS. V predchádzajúcich troch prípadoch vždy vyradili Argentínu reprezentanti Nemecka. Dvakrát to bolo vo štvrťfinále a na predchádzajúcich MS 2014 v Brazílii zdolali "Nationalelf" Juhoameričanov 1:0 po predĺžení vo finále.Tréner Jorge Sampaoli by mal mať na úvodný duel šampionátu v Rusku k dispozícii všetkých nominovaných hráčov. Otázny je len štart stredopoliara Evera Banegu, ktorý mal poranené lýtko. Medzi tromi žrďami by mal dostať dôveru Willy Caballero.citoval portál fifa.com brankára Chelsea Londýn.Severania budú chcieť nadviazať na svoj úspech z majstrovstiev Európy 2016, kde sa po prekvapujúcom osemfinálovom víťazstve nad Anglickom dostali až medzi osem najlepších tímov starého kontinentu. Do Ruska sa prebojovali ako krajina s najmenším počtom obyvateľov v histórii MS.uviedol tréner Islandu Heimir Hallgrimsson.Obidvom tímom budú k dispozícii aj opory, ktoré sa na poslednú chvíľu vyliečili zo zranení kolien. Islanďan Gylfi Sigurdsson z anglického FC Everton by mal byť "motorom" stredu poľa svojho tímu a na hrote argentínskeho útoku sa s najväčšou pravdepodobnosťou predstaví Sergio Agüero, kanonier anglického majstra Manchestru City. Prvá konfrontácia týchto dvoch mužstiev bude zároveň súbojom dvoch odlišných herných štýlov. Kým Argentínčania sa budú snažiť tradične dominovať technickou hrou a držaním lopty, prednosťami Islandu sú najmä nezlomná bojovnosť a veľké nasadenie.Zápas na štadióne Spartaka Moskva má výkop o 15.00 SELČ a ako hlavný rozhodca ho povedie Szymon Marciniak z Poľska. V priamom televíznom prenose ho bude vysielať RTVS na Dvojke.