Smútok pominul, Belgicko túži po historickom bronze z MS

O 3. miesto:



BELGICKO - ANGLICKO, sobota 14. júla, 16.00 SELČ, Petrohrad (Krestovskij)

hlavný rozhodca: Alireza Faghani (Irán)



predpokladané zostavy:



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Mertens, Dembele, Witsel, Fellaini, E. Hazard - De Bruyne - Lukaku

Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young - Vardy, Kane

Petrohrad 13. júla (TASR) - Na vrcholiacom svetovom šampionáte v Rusku na seba narazili futbalisti Anglicka a Belgicka už 28. júna v zápase G-skupiny, pred ktorým mali oba tímy istotu osemfinálovej účasti. S odstupom vyše dvoch týždňov ich v sobotu 14. júla o 16.00 SELČ v Petrohrade čaká podstatne dôležitejší vzájomný súboj o tretie miesto. Hoci ide len o "malé finále", oba tímy deklarujú, že sa chcú so sezónou rozlúčiť víťazstvom.Belgicko si po hladkom prejdení skupinovou fázou, osemfinálovom vytrápení sa s Japonskom (3:2) a štvrťfinálovom skalpe Brazílie (2:1) robilo zálusk na najvyššie méty, lenže pred bránami finále narazilo na Francúzsko, ktorému podľahlo 0:1. Anglicko bolo k zisku finálovej miestenky bližšie, v semifinále sa proti Chorvátom rýchlo ujalo vedenia, lenže náskok neudržalo a v predĺžení ho poslal do boja o bronz Mario Mandžukič.Sklamanie v táboroch aktérov sobotňajšieho súboja vystriedal čulý pracovný ruch.uviedol kormidelník anglickej reprezentácie Gareth Southgate. Anglicko sa do semifinále MS dostalo prvýkrát od roku 1990, keď prehralo s NSR v jedenástkovom rozstrele. Belgicko už teraz vyrovnalo svoje maximum na tomto fóre z roku 1986.Trinásta účasť na MS môže "červeným diablom" priniesť historický úspech, ktorým by bol zisk bronzu.uviedol krídelník Dries Mertens, ktorý by mal nastúpiť v základnej zostave namiesto Nacera Chadliho.Zápas Belgicko - Anglicko má na petrohradskom štadióne Krestovskij výkop v sobotu 14. júla o 16.00 SELČ, ako hlavný rozhodca ho povedie Iránec Alireza Faghani. Finále 21. MS medzi Francúzskom a Chorvátskom je na programe v nedeľu o 17.00 SELČ v moskovských Lužnikách.