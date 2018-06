FOTO: Španieli remizovali s Marokom, Isco: Najdôležitejší je postup

Brankár Maroka Monir El Kajoui sa teší po góle v zápase základnej B-skupiny Španielsko - Maroko na MS vo futbale v ruskom meste Kaliningrad 25. júna 2018. Foto: TASR/AP

B-skupina, 3. kolo:



Španielsko - Maroko 2:2 (1:1)



Góly: 19. Isco, 90.+1 Aspas - 14. Boutaib, 81. En Nesyri. ŽK: El Ahmadi, N. Amrabat, Da Costa, Boussoufa, El Kajoui, Hakimi (všetci Mar.). Rozhodovali: Irmatov - Rasulov, Saidov (všetci Uzb.), 33.973 divákov.



Španielsko: De Gea - Carvajal, Pique, Ramos, Alba - Busquets, Thiago Alcantara (74. Asensio) - Silva (84. Rodrigo), Isco, Iniesta - Costa (74. Aspas)



Maroko: El Kajoui - Dirar, Da Costa, Saiss, Hakimi - El Ahmadi, Boussoufa - N. Amrabat, Belhanda (64. Fajr), Ziyech (85. Bouhaddouz) - Boutaib (71. En Nesyri)

Futbalista Maroka Joussef En Nesyri hlavičkuje loptu do siete v zápase základnej B-skupiny Španielsko - Maroko na MS vo futbale v ruskom meste Kaliningrad 25. júna 2018. Foto: TASR/AP

Hlasy po zápase /zdroj: FIFA, DPA/:



Fernando Hierro, tréner Španielska: "Najskôr druhí a napokon prví... Teší nás, že sme postúpili do osemfinále ako víťazi skupiny, ale to je jediné, s čím som dnes večer spokojný. Musíme ukázať rozhodne viac, pokiaľ chceme na tomto turnaja niečo dosiahnuť."



Isco, Hráč zápasu a stredopoliar Španielska: "Som spokojný. Chceli sme skončiť prví v tabuľke a to sa nám podarilo. Možno by boli moje pocity krajšie po víťazstve, ale najdôležitejšie je, že sme postúpili do osemfinále. Možno sme súpera trochu podcenili a v úvode mu dovolili viac, ako by sa patrilo. Ani v držaní lopty sme neboli takí dominantní ako obvykle, ale aspoň vieme, že je stále priestor na zlepšenie."



Herve Renard, tréner Maroka: "Veľmi sme túžili zdolať Španielsko, s týmto zámerom sme na zápas nastúpili. Trpeli sme, ale proti súperovi ako je Španielsko to inak ani nejde. Všetci jeho hráči sú výnimoční, patria medzi opory Realu Madrid a FC Barcelona. Nášmu mužstvu chýbajú skúsenosti, ktoré sa však snažilo nahradiť bojovnosťou. Som hrdý na všetkých hráčov, vzorne reprezentovali Maroko a odohrali vyrovnané zápasy s topfavoritmi skupiny Portugalskom a Španielskom. Obom želám veľa šťastia a tiež prajem zostávajúcim zástupcom afrického kontinentu, aby to dotiahli čo najďalej."

Tabuľka B-skupiny:



1. Španielsko 3 1 2 0 6:5 5*



2. Portugalsko 3 1 2 0 5:4 5*

--------------------------------

3. Irán 3 1 1 1 2:2 4



4. Maroko 3 0 1 2 2:4 1

Kaliningrad 26. júna (TASR) - Španielski futbalisti remizovali v pondelkovom dueli MS v Rusku s Marokom 2:2 a s piatimi bodmi na konte postúpili do osemfinále ako víťazi B-skupiny. Portugalčania v paralelnom zápase iba remizovali s Iránom 1:1 a v tabuľke skončili na druhom mieste, keď pri rovnakom počte bodov a rozdiele skóre mali na konte menší počet strelených gólov ako Španieli. Tí natiahli sériu bez prehry na 23 zápasov, rozhodol o tom gól Iaga Aspasa v nadstavenom čase.Osemfinále Španielsko - Rusko je na programe v nedeľu 1. júla o 16.00 SELČ v moskovských Lužnikách. Portugalsko sa stretne o deň skôr v sobotu 30. júna o 20.00 SELČ v Soči proti víťazovi A-skupiny Uruguaju. Ten postúpil do vyraďovacej fázy bez straty bodu a so skóre 5:0.Španieli nastúpili v porovnaní so zápasom proti Iránu s jednou zmenou v základnej zostave, keď Thiago Alcantara nahradil Lucasa Vazqueza. Aj kouč Maroka siahol k jednej zmene, namiesto kapitána Benatiu hral od začiatku na stopérskom poste Saiss. Španieli sa od úvodných minút snažili vnútiť súperovi svoj herný štýl a El Kajoui musel už v 4. minúte zasiahnuť pri strele Isca. Paradoxne však zahrmelo na opačnej strane, keď sa lopty po chybnej rozohrávke Ramosa s Iniestom zmocnil Boutaib, ktorý sa dostal so samostatného úniku a strelou pomedzi nohy De Geu otvoril skóre - 0:1. Odpoveď favorita na seba nenechala dlho čakať. Španieli zakombinovali na ľavej strane, Iniesta naservíroval Iscovi pred prázdnu bránku a El Kajoui bol bez šance - 1:1. Španieli boli vzadu nepozorní, po ich ďalšej chybe mohol Boutaib vrátiť Maroku vedenie, ale tentoraz De Gea podržal svoj tím. V závere prvého polčasu mohol poslať Španielov do vedenia Costa, ale na center Iniestu bol prikrátky.Nerozhodný výsledok síce posúval Španielov do osemfinále, ale tí mali zálusk na prvé miesto v skupine a to im velilo po zmene strán pokračovať v útočnom štýle. Do žiadnych tutoviek ich však africký súper spočiatku nepúšťal, naopak, po ojedinelom výpade a strele N. Amrabata zachránila Španielov spojnica žrdí. Na opačnej strane pokus Isca mieril do bránky Maroka, v poslednej chvíli Saiss loptu odhlavičkoval a zabránil gólu. Neujala sa ani hlavička Piqueho, ktorá tesne minula pravú žrď. V 81. minúte striedajúci En Nesyri poslal Maročanov prudkou hlavičkou do senzačného vedenia. Španielom sa podarilo vyrovnať v nadstavenom čase zásluhou Aspasa, gól musel potvrdiť VAR. Keďže paralelne Portugalčania inkasovali z jedenástky proti Iránu, remíza v hektickom vyvrcholení skupiny posunula Španielov na prvé miesto.