Srbi potrebujú v dnešnom zápase s Brazíliou zázrak: Musíme tomu veriť

E-skupina, 3. kolo:

SRBSKO - BRAZÍLIA, streda 27. júna, 20.00 SELČ, Moskva (Otkrytie Aréna)

hlavný rozhodca: Alireza Faghani (Irán) predpokladané zostavy:



Srbsko: Stojkovič - Ivanovič, Milenkovič, Tošič, Kolarov - Matič, Milivojevič - Tadič, Milinkovič-Savič, Ljajič - Mitrovič

Brazília: Alisson - Fagner, T. Silva, Miranda, Marcelo - Coutinho, Casemiro, Willian - Firmino, Gabriel Jesus, Neymar



Tabuľka E-skupiny:



1. Brazília 2 1 1 0 3:1 4

2. Švajčiarsko 2 1 1 0 3:2 4

---------------------------------

3. Srbsko 2 1 0 1 2:2 3

4. Kostarika 2 0 0 2 0:3 0

Moskva 27. júna (TASR) - Srbskí futbalisti sa predstavia v osemfinále majstrovstiev sveta 2018 iba v prípade, ak v stredu zdolajú vo svojom poslednom zápase v E-skupine favorizovanú Brazíliu. "Kanárici" potrebujú na istotu postupu medzi 16 najlepších tímov MS remízu.citoval portál fifa.com srbského stredopoliara Sergeja Milinkoviča-Saviča.Podľa slov útočníka Aleksandara Mitroviča je "Selesao" pod väčším tlakom ako srbskí hráči.Päťnásobní majstri sveta však prehrali v skupinovej fáze MS z posledných 38 duelov iba jeden, keď vo Francúzsku 1998 podľahli Nórsku 1:2. Juhoameričania odohrali pod vedením trénera Titeho doteraz 23 zápasov, v ktorých 18-krát vyhrali a prehrali iba raz so skóre 50:6.Ústredná postava brazílskeho tímu Neymar strelil v predchádzajúcom zápase s Kostarikou víťazný gól v nadstavenom čase.vyhlásil brazílsky ofenzívny klenot.Neymar, dvojgólový strelec Philippe Coutinho a defenzívny stredopoliar Casemiro pôjdu do duelu s hrozbou, že ak dostanú žltú kartu, nezahrajú si v osemfinále. V srbskom tíme je v takomto riziku až šesť futbalistov.Coutinho sa môže stať prvým Brazílčanom od roku 2002, ktorý skóruje v každom zápase skupinovej fázy. Na šampionáte v Japonsku a Kórejskej republike sa to naposledy podarilo Ronaldovi a Rivaldovi.Proti Srbsku určite nenastúpia pre svalové zranenia krídelník Douglas Costa a obranca Danilo.vyhlásil Fagner, ktorý už v zápase s Kostarikou nahradil Danila na poste pravého obrancu.Zápas Srbsko - Brazília sa začne v stredu 27. júna o 20.00 SELČ na štadióne Spartaka Moskva v Otkrytie Aréne, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Hlavný rozhodca je Alireza Faghani z Iránu.