Subašič vyrovnal Ricarda, Dalič: Bol hrdinom. A neuspokojíme sa

Nižnij Novgorod 2. júla (TASR) - Osemfinálová nedeľa na futbalových MS v Rusku priniesla dve rozuzlenia v rozstreloch zo značky 11 m. Najprv v nej uspel ruský organizátor proti Španielom v Moskve a potom aj Chorváti proti Dánom v Nižnom Novgorode. V meste pri Volge sa hrdinami stali dánsky brankár Kasper Schmeichel a jeho chorvátsky kolega Danijel Subašič, napokon sa zrodila postupová radosť Chorvátov.



V 4. minúte riadneho hracieho času bolo skóre 1:1 po góloch Mathiasa Jörgensena a Maria Mandžukiča. Lenže potom hráčom zvlhol pušný prach, po lákavom úvode sa oba výbery viac sústredili na snahu neinkasovať a tak sa súboj dostal do predĺženia. V ňom chorvátskemu špílmachrovi Lukovi Modričovi Schmeichel zlikvidoval penaltu v 117. minúte. "Bolo veľmi teplo a ťažko sa behalo. Bolo pre mňa veľmi ťažké, že som tú penaltu nepremenil, najmä preto, že som celé ráno pred zápasom študoval ako prekonať Schmeichela," citoval oficiálny web turnaja hráča Realu Madrid. Ten však ukázal charakter v rozstrele, v ktorom svoj pokus, hoci so šťastím, už premenil. To sa v ňom pred ním nepodarilo Christianovi Eriksenovi ani Milanovi Badeljovi v prvej sérii a Modrič tak v tretej po úspešných pokusoch zásahoch Simona Kjaera, Andreja Kramariča a Michaela Krohn-Dehliho vyrovnal na priebežných 2:2. Po Modričovom pokuse prišli zlyhania Lasse Schöneho, Josipa Pivariča a Nicolaia Jörgensena, pri ktorých extratriedu predvádzali obaja brankári. Rozhodol tak Ivan Rakitič.



"Všetci traja naši hráči najlepšie kopajúci penalty zlyhali. Je mi to ľúto kvôli Kasperovi aj celému mužstvu. Ale toto sa v rozstreloch stáva, toto je brutalita futbalu. Chorvátsko je v Európe najlepším mužstvom na protiútoky. Bolo dôležité mať kontrolu nad zápasom a myslím si, že my sme ju v druhom polčase mali," povedal nórsky tréner Dánov Age Hareide.



Pri penaltách vynikli obaja brankári. Subašič vyrazil pokus Eriksena do tyče a pri fatálnom zlyhaní N. Jörgensena mal aj šťastie. Vybral si totiž ľavú stranu a Dán, ktorý pri poslednom kroku spomalil, mu nepochopiteľne loptu trafil len do nôh. Syn slávneho otca a brankára Petra Schmeichela však spoluhráčov nevinil. "Každý, kto je dosť odvážny sa tam postaviť s loptou na rozstrel, je pre mňa hrdina. Ak na to máte guráž, potom ste hrdina," citovala ho agentúra AP.



Subašič po stretnutí žiaril šťastím, jeho tréner Zlatko Dalič ho tiež označil za hrdinu. "Bol dnes hrdinom, keď chytil tri penalty v rozstrele. To sa naozaj nevidí každý deň," vyjadril sa. Tridsaťtriročný brankár AS Monaco sa stal v dejinách MS len druhým mužom, ktorý v tejto lotérii zlikvidoval protihráčom tri pokusy po Portugalčanovi Ricardovi v roku 2006 v súboji s Anglickom. Pri emotívnych oslavách musel Subašič "prežiť nálet" spoluhráčov, Domagoj Vida ho zdvihol nad hlavu a potom s ním spadol na zem. "Ale je v poriadku," dodal Dalič.



Chorvátsko nastúpi vo štvrťfinále v sobotu 7. júla o 20.00 h SELČ v Soči proti domácim reprezentantom. "Nemôžeme sa uspokojiť. A nesmieme byť arogantní. Rusi by nepostúpili, ak by nemali dobrý tím. Celý svet sa bude pozerať. Už sme sa dostali ďaleko, ale nemáme v úmysle sa zastaviť. Som si istý, že Rusko má rovnakú mentalitu. Bude to veľký zápas," uzavrel tréner Balkáncov.