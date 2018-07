Švédsko na MS zdolalo Švajčiarsko v osemfinále, rozhodol Forsberg

Osemfinále:



Švédsko - Švajčiarsko 1:0 (0:0)



Gól: 66. Forsberg. ŽK: Lustig - Behrami, Xhaka, ČK: 90.+4 Lang (Švaj.). Rozhodovali: Skomina - Praprotnik, Vukan (všetci Slov.)



Švédsko: Olsen - Lustig (82. Krafth), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg (82. Olsson) - Berg (90.+1 Kiese Thelin), Toivonen



Švajčiarsko: Sommer - Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Dzemaili (73. Seferovič), Zuber (73. Embolo) - Drmič

Petrohrad 3. júla (TASR) - Futbalisti Švédska zvíťazili v utorňajšom stretnutí osemfinále MS 2018 v Petrohrade nad Švajčiarmi 1:0 a postúpili medzi najlepšiu osmičku. O výsledku rozhodla tečovaná strela Emila Forsberga po vyše hodine hry. Švédsko narazí vo štvrťfinále v sobotu 7. júla 16.00 h SELČ v Samare na víťaza záverečného zápasu osemfinále medzi Kolumbiou a Anglickom (20.00).Švédi si vypracovali prvú šancu v 8. minúte, po priťuknutí Toivonena však Berg napálil loptu v dobrej pozícii mimo. Vzápätí zle rozohral švajčiarsky brankár Sommer a Berg sa ocitol v ďalšej príležitosti, tentoraz jeho pokus zblokoval Akanji a dorážka Ekdala preletela nad. Švajčiari mali v úvode pod vplyvom aktívneho švédskeho napádania problém zakladať nebezpečné akcie, pohrozili jedine centre Shaqiriho ľavačkou. Väčšie možnosti boli na strane Švédska, po takmer polhodine hry síce Berg zakončil z náročnej pozície, ale vyrovnal sa s ňou a bolo z toho najväčšia šanca dovtedajšieho priebehu, strelu s námahou vyrazil Sommer. Skóre však mohlo otvoriť aj Švajčiarsko, no Dzemaili nezužitkoval ukážkovú spoluprácu so Zuberom. Minúty pred prestávkou patrili opäť Švédom, najprv Forsbergov tečovaný priamy kop skončil tesne mimo a potom Ekdal vo veľkej príležitosti neusmernil loptu na bránku.Po zmene strán mali prvý ofenzívny náznak Švédi, ale Švajčiari sa potom usadili okolo súperovej šestnástky vďaka sérii rohových kopov. Z niekoľkých centrovaných lôpt do pokutového územia však nič nevyťažili a iniciatívu prebrali Švédi. Ich snahe chýbali strelecké pokusy, odhodlal sa až Forsberg v 66. minúte a Akanji tečoval loptu za chrbát Sommera. Švajčiari zareagovali, na trávnik prišli k Drmičovi ďalší útočníci Embolo a Seferovič. Do šestnástky okamžite začali lietať nebezpečné centre najmä v podaní Shaqiriho, Švajčiari sa po nich dostali k zakončeniu, no mali problém vypracovať si čistú pozíciu. Najbližšie k vyrovnaniu bol Seferovič, Olsen si však poradil s jeho hlavičkou. Švédi sa ubránili tlaku a v nadstavenom čase mohli zvýšiť z protiútoku. Olsson sa rútil sám na bránku, keď ho zozadu fauloval Lang. Ten dostal červenú kartu, po konzultácii s videoasistentom zmenil hlavný rozhodca verdikt z jedenástky na priamy kop, z ktorého Toivonen neskóroval. Švajčiarom už na ďalší útok nezostal čas a Švédom stačil jediný gól Forsberga na postup do štvrťfinále.