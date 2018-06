Tréner Argentíny odhalil zostavu pred zápasom s Islandom

Vedľa Lionela Messiho začne na hrote útoku Sergio Agüero. V bránke sa namiesto Sergia Romera, ktorý nie je k dispozícii, objaví Willy Caballero.

Moskva 15. júna (TASR) - Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Jorge Sampaoli prezradil deň pred zápasom s Islandom na MS 2018 na tlačovej konferencii svoju základnú zostavu.



"Už vieme, čo budeme hrať. Dnes sme trénovali so základnou jedenástkou a nie je dôvod túto informáciu tajiť," citovala slová kouča agentúra DPA.



Tréner Sampaoli sa domnieva, že turnaj v Rusku nie je Messiho posledným: "Je to génius a hrá ako génius, takže si nemyslím, že sú to jeho posledné majstrovstvá. Je profesionál, on sa rozhodne, kedy bude hrať a kedy už nie."