Tréner Kolumbie Pekerman nechal svoju budúcnosť otvorenú

Pekerman priviedol Kolumbiu pred štyrmi rokmi na MS v Brazílii do štvrťfinále. Špekuluje sa, že by ho mohol na poste nahradiť krajan Ricardo Gareca, ktorý je trénerom Panamy.

Moskva 4. júla (TASR) - Argentínsky tréner futbalistov Kolumbie Jose Pekerman necháva stále otvorenú jeho budúcnosť na lavičke juhoamerického osemfinalistu MS v Rusku.



"Ešte som s vedením federácie o mojej budúcnosti nehovoril. Po vypadnutí na jedenástky sme zlomení, pretože sme odviedli tvrdú prácu. O ničom inom teraz nepremýšľam. Mali by sme hovoriť len o zápase s Anglickom," citovala agentúra DPA slová 68-ročného trénera po utorňajšom záverečnom osemfinále turnaja. V ňom Kolumbia po remíze 1:1 v riadnom hracom čase aj predĺžení prehrala s Anglickom 3:4 v rozstrele z 11 m.



