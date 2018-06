Uruguaj zdolal Rusko a vyhral A-skupinu na MS

A-skupina, 3. kolo:



Uruguaj - Rusko 3:0 (2:0)



Góly: 10. Suarez, 23. Čeryšev (vlastný), 90. Cavani. ŽK: Bentancur - Gazinskij, Smolnikov, ČK: 36. Smolnikov po 2. ŽK. Rozhodovali: Diedhiou - Camara, Samba (všetci Sen.), 41.970 divákov.



Uruguaj: Muslera - Coates, Godin, Caceres - Nandez (73. Rodriguez), Vecino, Torreira, Bentancur (63. De Arrascaeta), Laxalt - Suarez, Cavani (90.+3 Gomez)



Rusko: Akinfejev - Smolnikov, Kutepov, Ignaševič, Kudriašov - Zobnin, Gazinskij (46. Kuzjajev) - Samedov, Al. Mirančuk (60. Smolov), Čeryšev (38. Fernandes) - Dziuba

Tabuľka A-skupiny:



1. Uruguaj 3 3 0 0 5:0 9*



2. Rusko 3 2 0 1 8:4 6*



---------------------------------------------



3. Saudská Arábia 3 1 0 2 2:7 3



4. Egypt 3 0 0 3 2:6 0



* - postup do osemfinále



Hlasy po zápase (zdroj: DPA)

Samara 25. júna (TASR) - Uruguajskí futbalisti zdolali v priamom súboji už istých osemfinalistov organizátora majstrovstiev sveta Rusko 3:0, vďaka čomu sa stali s plným počtom 9 bodov víťazmi A-skupiny. Rusko obsadilo druhé miesto. Uruguaj už v treťom zápase na finálovom turnaji MS neinkasoval, predtým zdolal Egypt i Saudskú Arábiu zhodne 1:0.Osemfinálový zápas Uruguaja s druhým tímom B-skupiny je na programe v sobotu 30. júna o 20.00 SELČ v Soči. Rusko nastúpi proti víťazovi B-skupiny v nedeľu 1. júla o 16.00 SELČ v moskovských Lužnikách.Uruguajčania nastúpili v novom rozostavení 3-5-2 a bez Gimeneza, autora jediného gólu zo súboja s Egyptom vyradilo zranenie stehenného svalu. Na krajoch ruskej obrany dostali šancu Smolnikov a Kudriašov, v strede poľa namiesto Golovina operoval Alexej Mirančuk. V 33-stupňovej horúčave ani jedno mužstvo zbytočne neprepálilo tempo, vyčkávalo sa na chybu. Tej sa v 10. minúte netaktickým faulom na Bentancura tesne za vlastnou šestnástkou dopustil Gazinskij, Akinfejev si zle postavil múr a Suarez z priameho kopu poslal loptu k ľavej žrdi - 1:0. V 23. minúte bol ruský brankár bezmocný po tom, ako ho pomýlila zmena smeru Laxaltovej strely od nohy Čeryševa - 2:0. Juhoamerický tím nebol smerom dopredu obzvlášť nebezpečný, zdobila ho však efektivita. Na 3:0 mohol zvýšiť Bentancur, ktorého pokus Akinfejev zneškodnil a Cavani v dorážke neuspel. V 36. minúte videl červenú kartu Smolnikov a oslabil "zbornú", ktorej absolútne nevychádzal priamy súboj o prvé miesto v skupine.Uruguajčania si po zmene strán kontrolovali náskok, Rusi sa často iba prizerali ich prihrávkovým sériám. Tie sa však zverenci trénera Oscara Tabareza často ani nesnažili pretaviť do ofenzívneho prechodu a so súperom sa viac-menej "hrali". Dôkazom bola 64. minúta, keď Cavani v čistej šanci zbytočne otáľal a Ignaševič ho od lopty odzbrojil. Dziuba sa snažil vrátiť Rusov do hry, ale jedenástku po vzdušnom súboji s Godinom nevybojoval a jeho dva strelecké pokusy v nasledujúcich minútach boli veľmi nepresné. Rovnako neslávne dopadla aj prihrávka Suareza na Cavaniho po brejku troch na dvoch, ktorý zostal nevyužitý. Cavani sa napokon svojho prvého gólu na šampionáte dočkal v 90. minúte. Loptu po hlavičke Godina vyrazil Akinfejev len pred seba, kde ju číhajúci uruguajský útočník bez problémov dokopol do siete - 3:0.Luis Suarez, autor gólu a útočník Uruguaja:Stanislav Čerčesov, tréner Ruska: