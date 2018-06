Nemci nastúpia proti Kórejčanom aj s uzdraveným Hummelsom

F-skupina, 3. kolo:

KÓREJSKÁ REPUBLIKA - NEMECKO, streda 27. júna, 16.00 SELČ, Kazaň (Kazaň Arena)

hlavný rozhodca: Mark Geiger (USA)



predpokladané zostavy:



Kórejská republika: Čche Hjon-u - I Jong, Čang Hjon-su, Kim Jong-kwon, Kim Min-u - Mun Son-min, Ču Se-čong, I Sung-u, Hwang Hi-čchan - I Če-song, Son Hung-min

Nemecko: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Hummels, Hector – Gündogan, Kroos – Müller, Draxler, Reus – Werner



Tabuľka F-skupiny:



1. Mexiko 2 2 0 0 3:1 6

2. Nemecko 2 1 0 1 2:2 3

Švédsko 2 1 0 1 2:2 3

4. Kórejská rep. 2 0 0 2 1:3 0

Moskva 27. júna (TASR) - Futbalisti Nemecka nastúpia v stredajšom záverečnom vystúpení v F-skupine MS 2018 proti Kórejskej republike s cieľom zvíťaziť čo najvyšším rozdielom. Zatiaľ sú spolu so Švédskom na druhom mieste tabuľky s tromi bodmi a rovnakým skóre 2:2. V prípade remízy severanov s Mexikom by im na postup do osemfinále stačilo akékoľvek víťazstvo.Nemci boli na pokraji prepadliska, spasil ich však gól Toniho Kroosa z 95. minúty duelu so Švédskom.zdôraznil stopér Mats Hummels, ktorý pre zranenie krku vynechal súboj so Švédmi.Tréner úradujúcich majstrov sveta Joachim Löw bude musieť pred stretnutím s Kóreou pristúpiť k zmenám v zostave. Počítať nemôže so suspendovaným Jeromeom Boatengom, Senastian Rudy má zlomený nos.uviedol Löw.Kórea po dvoch prehrách už prakticky stratila šancu na postup, proti Nemcom sa však chce vybičovať k dobrému výkonu.zdôraznil tréner kórejského tímu Šin Te-jong, ktorému bude v záverečnom zápase chýbať kapitán Ki Song-jung. V dueli proti Mexiku (1:2) si privodil zranenie chodidla a pri chôdzi si musí pomáhať barlami.Zápas Kórejská republika - Nemecko sa začne v stredu 27. júna o 16.00 SELČ v Kazani, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Hlavný rozhodca je Američan Mark Geiger.