V širšej nominácii Argentíny všetky hviezdy na čele s Messim

Širšia nominácia Argentíny na MS:



Brankári: Sergio Romero (Manchester United), Willy Caballero (FC Chelsea), Nahuel Guzman (UANL Tigres), Franco Armani (River Plate)



Obrancovia: Gabriel Mercado (FC Sevilla), Eduardo Salvio (Benfica Lisabon), Javier Mascherano (FC Hebei China Fortune), Nicolas Otamendi (Manchester City), German Pezzella (ACF Fiorentina), Federico Fazio (AS Rím), Marcos Rojo (Manchester United), Ramiro Funes Mori (FC Everton), Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam), Marcos Acuna (Sporting Lisabon), Cristian Ansaldi (FC Turín)



Stredopoliari: Manuel Lanzini (West Ham United), Ricardo Centurion (Racing Club de Avellaneda), Maximiliano Meza (Club Atletico Independiente), Lucas Biglia (AC Miláno), Guido Pizarro (FC Sevilla), Enzo Perez (River Plate), Ever Banega (FC Sevilla), Giovani Lo Celso (Paríž St. Germain), Leandro Paredes (Zenit Petrohrad), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisabon), Angel Di Maria (Paríž St. Germain), Cristian Pavon (Boca Juniors), Pablo Perez (Boca Juniors)



Útočníci: Paulo Dybala (Juventus Turín), Diego Perotti (AS Rím), Lionel Messi (FC Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus Turín), Lautaro Martinez (Racing Club de Avellaneda), Mauro Icardi (Inter Miláno)

Buenos Aires 14. mája (TASR) - Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Jorge Sampaoli oznámil v pondelok predbežnú nomináciu na blížiace sa majstrovstvá sveta v Rusku. V 35-člennom výbere sú najväčšie hviezdy "Albicelestes" na čele s Lionelom Messim z FC Barcelona. Informovala o tom oficiálna stránka Argentínskej futbalovej asociácie (AFA).Konečný zoznam 23 mien musia účastníci MS 2018 odovzdať do 4. júna, turnaj sa začne o desať dní neskôr. Argentína nastúpi v D-skupine proti Islandu, Chorvátsku a Nigérii.