VAR zarmútil Austrálčanov, Deschamps nebol napriek výhre spokojný

Tréner futbalistov Francúzska očakával viac najmä od ofenzívneho tria Antoine Griezmann, Kylian Mbappe a Ousmane Dembele.

Kazaň 17. júna (TASR) – Zásah videoasistenta v sobotňajšom stretnutí C-skupiny futbalových MS 2018 medzi Francúzskom a Austráliou (2:1) bol historický okamih, Austrálčania však naň nebudú spomínať v dobrom. Po zmene verdiktu hlavného arbitra Andresa Cunhu inkasovali za bezgólového stavu z pokutového kopu a VAR v závere odobril aj rozhodujúci gól, ktorý Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pripísala Azizovi Behichovi ako vlastný.



Tréner "Socceroos" Bert van Warwijk nechcel robiť ohľadom VAR unáhlené závery: "Nemal som dobrý výhľad, no na pokutový kop to nevyzeralo. Musím sa pozrieť na opakovaný záznam. Reč rozhodcovho tela naznačovala, že sám nevie, či to bol faul, alebo nie. Je ťažké spraviť také závažné rozhodnutie, keď na vás upiera zrak 50.000 ľudí. Bolo to buď Francúzsko, alebo Austrália."



V inkriminovanom osobnom súboji bol austrálsky obranca Joshua Risdon. Brankárovi Mathewovi Ryanovi povedal, že najskôr trafil loptu. "Nemyslím si, že Josh je klamár. Videl som opakovaný záznam a podľa môjho názoru nebol presvedčivý. Som smutný. Zdolal nás lepší tím, ale svoj podiel na tom mala aj technológia. Nechcem vyvolávať kontroverzie, ani sa vyhovárať, ale v dnešnom futbale existuje veľa nezrovnalostí v tom, čo sa má pískať a čo nie," zdôraznil Ryan.



Kapitán Mile Jedinak, ktorý z jedenástky strelil jediný gól Austrálie, tiež prežíval sklamanie. V hre "klokanov" však zároveň videl veľa pozitív, od ktorých sa chce so spoluhráčmi odraziť pred nadchádzajúcimi dôležitými zápasmi proti Dánsku (21. júna) a Peru (26. júna): "Som sklamaný. Pri prvom rozhodnutí sme skrátka nemali šťastie. Za nešťastný považujem aj druhý gól súpera, ale o tom je futbal. Musíme bojovať ďalej, nemáme inú možnosť."



Francúzsky kouč Didier Deschamps nebol napriek trojbodovému zisku stopercentne spokojný s výkonom, viac očakával najmä od ofenzívneho tria Antoine Griezmann, Kylian Mbappe a Ousmane Dembele. Mbappe sa vo veku 19 rokov a 178 dní stal najmladším francúzskym reprezentantom v histórii MS. "Nedisponovali sme dostatočnou rýchlosťou. Náš útok nebol taký silný, ako sa zdá na papieri. Ofenzívnej trojici chýbala plynulosť, nerozumeli si. Musíme sa zlepšiť," uviedol Deschamps pre agentúru DPA. V ďalšom zápase na turnaji nastúpia Francúzi vo štvrtok proti Peruáncom.