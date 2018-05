Marcelo a Casemiro z Realu Madrid sa pred MS pripojili k tímu Brazílie

Tréner Tite už má k dispozícii všetkých 23 hráčov, ktorých nominoval na MS do Ruska.

Londýn 31. mája (TASR) - K brazílskej reprezentácii sa po finále Ligy majstrov pripojili už aj futbalisti Realu Madrid Marcelo a Casemiro. Tréner Tite má k dispozícii všetkých 23 hráčov, ktorých nominoval na MS do Ruska.



V nedeľu sa päťnásobní majstri sveta stretnú v prípravnom zápase s Chorvátskom na štadióne Anfield v Liverpoole. Na svetový šampionát sa pripravujú v tréningovom centre Tottenhamu Hotspur v Londýne. Všetky ich tréningy sú uzavreté. "Je to pre nás lepšie, máme dostatočný pokoj pre našu prácu," uviedol obranca Danilo podľa agentúry AP.



Je otázne, či Tite pošle do zápasu s Chorvátskom na trávnik Neymara, ktorý po zranení trénuje s národným mužstvom naplno. Brazílčania zostanú v Londýne do 8. júna. Cestou na MS sa ešte zastavia vo Viedni, kde sa v prípravnom dueli stretnú s domácim Rakúskom.