Volgogradský hmyz poriadne strpčil život hráčom aj divákom na MS

Vo Volgograde v tomto ročnom období nie je tento jav ničím výnimočným. Hmyz má v okolí priľahlej rieky Volgy v lete raj. Futbalisti oboch táborov boli na túto situáciu pripravení, no tá aj tak zaskočila najmä Angličanov.



"Už pred zápasom nám povedali, že toho hmyzu tu bude veľa. No keď sme vyšli na rozcvičku, bolo toho naozaj viac ako sme vôbec mohli očakávať. Už pred zápasom sme využili veľa sprejov, potom aj v polčase. Bolo to dôležité, lebo mušky sme mali všade, v očiach aj v ústach. Ale s tým sa jednoducho treba vyrovnať," citovala agentúra AP kapitána Albiónu Harryho Kanea, ktorý dvoma gólmi rozhodol o triumfe.



"Poviem úprimne, bolo to dosť otravné, ale obe mužstvá mali rovnaké podmienky," dodal Kaneov spoluhráč Ashley Young. Nie každému ale nepríjemné roje vadili. "Nič som necítil, sústredil som sa iba na moje mužstvo a na zápas," povedal tréner Tuniska Nabil Maaloul.