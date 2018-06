Výbor Nemeckého futbalového zväzu jednohlasne stojí za Löwom

Päťdesiatosemročný Löw má zmluvu do roku 2022. Hlavným trénerom sa stal v roku 2006, pred šampionátom v Rusku doviedol zverencov na každom veľkom turnaji minimálne do semifinále.

Frankfurt nad Mohanom 30. júna (TASR) - Výbor Nemeckého futbalového zväzu (DFB) jednohlasne podporuje reprezentačného trénera Joachima Löwa napriek tomu, že obhajcovia titulu skončili na MS 2018 v základnej skupine. Kouč si nechal čas na premyslenie svojej budúcnosti.



Päťdesiatosemročný Löw má zmluvu do roku 2022. Hlavným trénerom sa stal v roku 2006, pred šampionátom v Rusku doviedol zverencov na každom veľkom turnaji minimálne do semifinále, v roku 2014 k titulu majstrov sveta. "Neexistovala iná možnosť ako jasné vyjadrenie dôvery," uviedol DFB pre agentúru DPA.



"Chce to čas, musím sa spýtať aj seba, prečo sme neuspeli," poznamenal Löw po návrate do Nemecka. S predstaviteľmi zväzu sa stretne na budúci týždeň.