Vyše 1200 anglických chuligánov má zákaz vycestovať na MS v Rusku

Londýn 13. júna (TASR) - Úrady v Anglicku zakázali vycestovať vyše 1200 futbalovým chuligánom na svetový šampionát do Ruska. Všetci musia na polícii odovzdať svoje pasy. V krajine chcú zabrániť násilnostiam, ktoré by mohli vzniknúť na ruskej pôde.



Polícia má už 1254 pasov, chýba jej ešte 58. Ide o fanúšikov, ktorí už v minulosti mali problémy so zákonom pre násilnosti na futbale.



Ruská strana sa však aj napriek tomu obáva násilností. Anglickí fanúšikovia si kúpili 32.000 lístkov. Pred dvoma rokmi sa na ME vo Francúzsku do seba v uliciach Marseille pustilo niekoľko desiatok ruských a anglických chuligánov. Informovala o tom agentúra DPA.